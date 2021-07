El impresionante reparto de lo nuevo de Damien Chazelle incorpora a Jean Smart (‘Watchmen’)

Con un puñado de películas en su haber (y un Oscar a Mejor director), Damien Chazelle se ha convertido en una figura indispensable del cine contemporáneo, siempre dispuesto a abordar hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros sueños. Con una obsesión tan clara, el firmante de La La Land ya tardaba en centrarse en el mundo del cine en sí, y de este modo ha nacido el proyecto de Babylon: una lujosa superproducción de Paramount que ha sido descrita como “El gran Gatsby con esteroides” y explora la edad de oro de Hollywood. Esto es: los años 20, antes de la transición del cine mudo al sonoro.

Para hacer honor a la glamurosa sinopsis, Chazelle ha reclutado un reparto asombroso, que no ha dejado de crecer en los últimos días. Según recoge en exclusiva The Hollywood Reporter, la última en incorporarse a él ha sido Jean Smart, veterana actriz a quien muchos conocimos gracias a Watchmen y Mare of Easttown, y que actualmente se encuentra en todas las quinielas para ser nominada al Emmy por su trabajo en Hacks, serie de HBO Max. Todo apunta a que en Babylon encarnará a una periodista/crítica inmisericorde con gran poder en el Hollywood de la época, papel que le va como anillo al dedo.

Más allá de Smart, el reparto de Babylon ha quedado consolidado como un espectáculo en sí mismo. Están Brad Pitt y Margot Robbie de protagonistas, secundados por Katherine Waterston, Max Minghella, Lukas Haas, Flea (sí, el bajista de los Red Hot Chili Peppers), Samara Weaving, Eric Roberts, Olivia Wilde, el director Spike Jonze y Tobey Maguire, que regresa a la interpretación tras siete años de ausencia y ejerce además de productor ejecutivo. Babylon debería haberse empezado a rodar el año pasado, pero el coronavirus postergó su inicio hasta hace pocas semanas.

Actualmente se rueda en Los Ángeles (cómo no) y Paramount ha fijado el 25 de diciembre de 2022 como fecha de estreno limitado, para que el 6 de enero de 2023 llegue a los cines de todo el mundo.

