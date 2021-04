El guionista de ‘Liga de la Justicia’ quiso quitar su nombre de los créditos del montaje de Joss Whedon

Desde el estreno de Liga de la Justicia en 2017, y más allá de las malas críticas y los lamentos de los fans que acabaron dando forma al #ReleaseTheSnyderCut, se ha ido aclarando poco a poco el ambiente tan enrarecido que se dio en los últimos compases de la producción. Una vez Zack Snyder tuvo que abandonar su puesto como director tras una tragedia familiar, Warner recurrió a Joss Whedon para completar la película y rodar una serie de reshoots escritos por él mismo con el objetivo evidente de que Liga de la Justicia se pareciera algo más a la obra magna de Whedon, Los Vengadores. Como resultado de esto, la película llegó a los cines con unos créditos donde figuraban como guionistas tanto Chris Terrio como el propio Whedon.

Mientras en los últimos meses (y antecediendo el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder) el comportamiento eminentemente tóxico de Whedon durante el rodaje saltaba al escrutinio público, Terrio permanecía callado. Hasta que, una vez estrenado el film tal como quiso Snyder, el guionista ganador del Oscar por Argo ha decidido dar su versión del asunto, vía Vanity Fair. Además de escribir otra película igualmente polémica como Star Wars: El ascenso de Skywalker, Terrio se encargó del guion de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, y era el único guionista vinculado a Liga de la Justicia. En los créditos de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, de hecho, vuelve a serlo: el nombre de Whedon ha desaparecido.

Y es que Terrio no puede apoyar con más contundencia la nueva (o vieja) versión de la película, considerando los actos de Warner y Whedon durante la producción de 2017 “un acto de vandalismo”. El guionista recordaba así esos días: “Entonces ya estaba en Los Ángeles trabajando en El ascenso de Skywalker. Estaba al oeste de Los Ángeles escribiendo con J.J. Abrams, y fui al estudio para ver la película un par de semanas antes del estreno. Inmediatamente llamé a mi abogado y le dije ‘quiero quitar mi nombre de la película’. El abogado llamó a Warner Bros. y les dijo lo que quería hacer”. Liga de la Justicia, antes de hacerlo a la crítica, también había horrorizado a Terrio, y este quiso tomar represalias.

No obstante, cuando pidió eliminar su firma la película ya había sido enviada a los exhibidores, y hacer lo que pedía habría demandado modificar las copias, volverlas a enviar y, por tanto, retrasar el estreno. “Así que callé y no dice nada públicamente”, contó. “Nunca he dicho nada sobre Liga de la Justicia desde entonces, pero esa película no representa mi trabajo. Eliminar mi nombre habría creado una ola de mala publicidad que habría empeorado la situación aún más para los actores y el resto de gente que había trabajado en ella. Pero estoy terriblemente satisfecho del montaje de Zack Snyder de Liga de la Justicia, y es el que ahora aparece más alto en mi página de IMDb”.

Luego de esa desagradable velada en los estudios de Warner, Terrio decidió mantenerse alejado de Liga de la Justicia. “Nunca he vuelto a ver la película”, asegura, y al menos ya puede sentir que su trabajo ha sido respetado con La Liga de la Justicia de Zack Snyder. En caso de que la nueva iniciativa #RestoreTheSnyderverse prospere, no podemos descartar una nueva colaboración entre Terrio y Zack Snyder en el futuro.