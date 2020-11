El guionista de 'Killers of the Flower Moon' culpa a Leonardo DiCaprio de los cambios

Tras el éxito de El irlandés en Netflix,Martin Scorseseprepara su nuevo filme Killers of the Flower Moon, para el que ha contado con Eric Roth como guionista de la adaptación del libro homónimo de David Grann. Sin embargo, la construcción del libreto no ha sido nada fácil y gran parte de la culpa es de Leonardo DiCaprio.

Roth ha hablado sobre la posibilidad de que el guion continúe cambiando. "Se supone que comenzará a rodarse en marzo de 2021, una vez el tema de la Covid se aclare. Y es Martin Scorsese. Ellos continuarán reescribiéndolo. Leonardo [DiCaprio] quería que algunas cosas sobras las que discutimos cambiaran. Él gano la mitad de las discusiones y yo gane la otra mitad".

A pesar de que DiCaprio ha metido manos en la historia, el guionista parece contento con el resultado final. "Creo que mi guion fue fiel al libro". La historia narra la vida de los indios Osage en 1921, las personas más pobres de Estados Unidos que descubren petróleo en Oklahoma. Allí, todos los asesinos del país llegan para asesinar a 184 de ellos por su dinero, pero un agente del recién creado FBI aterrizará en la zona para poner orden. Este personaje heroico estará interpretado por DiCaprio.

Según los rumores, los nuevos cambios introducidos por DiCaprio habrían sido responsables de la venta de la película a Apple, por parte de Paramount Pictures. De esta forma, el personaje se enfrentará al sobrino de uno de los villanos, interpretado por el Robert Dinero y cuyo personaje.