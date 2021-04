El gran triunfo de Netflix: la plataforma gana siete premios en los Oscars 2021

Aunque Mank partía como la gran favorita de la noche con hasta 10 nominaciones, el filme de David Fincher tenía que conformarse con ganar los Oscar a mejor fotografía y mejor diseño de producción. Sin embargo, la plataforma Netflix era la gran vencedora de la 93ª edición de los Premios Oscar 2021, donde ha obtenido hasta siete galardones. Una cifra nada despreciable, a pesar de que partía de 36 nominaciones.

Mank no ha sido la única que ha conseguido dos estatuillas doradas para el servicio de streaming. La madre del blues se llevaba a Netflix los Oscar a mejor peluquería y maquillaje, y el de mejor vestuario. Si bien, se quedaba sin ninguno de los principales para sus estrellas protagonistas: el desaparecido Chadwick Boseman y la incombustible Viola Davis.

Además de estos cuatro premios, Netflix alcanzaba la gloria con hasta otros tres reconocimientos: su documental Lo que el pulpo me enseñó, el cortometraje de acción real Two Distant Strangers y el cortometraje de animación If Anything Happens I Love You.

La compañía Disney era la segunda en obtener más galardones con su participación en Nomadland a través de Searchlight Pictures (mejor película, mejor directora, mejor actriz protagonista) y el nuevo filme de Pixar Soul (mejor banda sonora, mejor película de animación), sumando hasta 5 estatuillas. Por su parte, Warner Bros. conseguía otros tres por Judas y el mesías negro (mejor actor de reparto, mejor canción) y Tenet (mejores efectos especiales).

De cerca, Amazon Prime Studios con sus dos Oscars a mejor montaje y mejor sonido por Sound of Metal; y Sony Pictures con sus premios a mejor guion adaptado y mejor actor protagonista con El padre. HBO y Apple se quedaban sin ningún Oscar, aunque contaban con varias nominaciones.