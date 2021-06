Después de dos películas de Animales fantásticos queda claro que las nuevas historias en el mundo mágico desarrollado a partir de las novelas de Harry Potter no han logrado alcanzar, ni de lejos, el impacto logrado por las aventuras del joven mago de Hogwarts. El listón estaba altísimo. Y a pesar de basarse también en los libros escritos por su misma autora, J.K. Rowling, la sensación es que, aunque pueda tener su buena legión de fans, las expectativas ante una nueva entrega son más bien tirando a tibias.

No se trata solo del embrollo por haber reemplazado a Johnny Depp, a raíz de sus acusaciones de maltratos hacia su ex, Amber Heard, en el rol del oscuro Grindelwald por otro actor, y también de categoría, como es el danés Mads Mikkelsen. Sobre todo hay que tener en cuenta que la segunda entrega, Los crímenes de Grindelwald, fue recibida con críticas no especialmente buenas y la taquilla se quedó en unos considerables 654,9 millones de dólares, pero sin cumplir las expectativas puestas, lejos de las cifras cercanas a los mil millones que recaudaban las de Harry Potter.

El plan de Warner Bros. era llegar hasta las cinco adaptaciones cinematográficas de los relatos protagonizados por Newt Scamander (Eddie Redmayne), pero según avanzan algunas fuentes, como las que cita We Got This Covered, podría estar replanteándose que la franquicia acabara en la próxima tercera parte. Finiquitada allí y además, para más inri, con un estreno que no pasaría por las grandes salas sino que iría directamente a la plataforma de HBO Max.

Y no es que crean que las historias de Harry Potter y su universo mágico hayan dejado de interesar, todo lo contrario, y a pesar también de las críticas que ha recibido J.K. Rowling por sus comentarios considerados "transfobos". Warner cree firmemente en que todo lo relacionado con Hogwarts y Harry Potter sigue teniendo muchísimo tirón, por ello aparcarían la saga de Scamanader para concentrarse en la producción de otras sagas e incluso series, e intentando implicar en algunos de sus proyectos a los intérpretes de la famosa saga original.

De momento la fecha de estreno de Animales fantásticos 3 se mantiene para el 15 de julio de 2022 en Estados Unidos y el Reino Unido, dejando en el aire la duda sobre si esa nueva historia será un punto y seguido o final.

