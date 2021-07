El estudio quería que en ‘El señor de los anillos’ muriera un hobbit, pero Peter Jackson se negó

El señor de los anillos es una saga épica llena de batallas multitudinarias, pero curiosamente también una muy reacia a matar a sus protagonistas. De los nueve compañeros que partieron de Rivendel, J.R.R. Tolkien dispuso que únicamente muriera Boromir tras sucumbir a la seducción del Anillo Único: los miembros restantes de la Comunidad del Anillo las pasarían canutas, pero todos volverían a casa sanos y salvos. Así lo leímos en las novelas, y así quería mantenerlo Peter Jackson según las adaptaba en forma de enormes superproducciones auspiciadas por New Line, pero en cierto momento del proceso hubo disensiones: los productores querían que, mínimo, un hobbit muriera.

Dominic Monaghan y Billy Boyd encarnaron a los hobbits Meriadoc ‘Merry’ Brandigamo y Peregrin ‘Pippin’ Tuk en la trilogía cinematográfica de El señor de los anillos, y su amor por la obra ha dado pie a un nuevo podcast que andan patrocinando, The Friendship Onion. Fruto de esta promoción aseguraron hace poco que Las dos torres estuvo a punto de incluir una escena donde ambos aparecían desnudos frente a Bárbol, y ahora han hecho una nueva y sorprendente revelación, de la que se hace eco IGN. Según Monaghan y Boyd, Jackson sufrió presiones para que al final de la trilogía muriera un hobbit, pese a que esto se distanciara de los libros.

“Peter Jackson estaba siendo presionado desde arriba para que uno de los cuatro hobbits muriera en la película, a pesar de que en las novelas sobrevivían. Por suerte, Jackson no aceptó estas exigencias”, cuentan. Más allá del jubilado Bilbo Bolson (Ian Holm), solo hay cuatro hobbits protagonistas en la película: los encarnados por Monaghan y Boyd, y Frodo Bolsón y Samsagaz Gamyi interpretados por Elijah Wood y Sean Astin. De modo que había un número limitado de opciones, y Monaghan está seguro de que si el estudio se hubiera salido con la suya habría sido Merry quien muriera.

“Es bueno que no haya sucedido, porque habría sido yo. Seguro que habría sido yo. Era imposible que mataran a Frodo y Sam, y los únicos que quedarían serían Merry y Pippin. A Pippin no le matarían porque tenía un vínculo muy fuerte con Gandalf. Definitivamente habría sido yo”, explica el intérprete. Durante El retorno del rey, de hecho, hay un punto en el que Merry acaba muy malherido tras su enfrentamiento con el Rey Brujo en la batalla de los Campos de Pelennor: no cuesta imaginarse que fuera en este tramo donde a Jackson le exigieran que el hobbit debía morir heroicamente, quizá en los brazos de su amigo Pippin.

“Creo que Pete, con toda la razón, dijo ‘esto es un punto luminoso de la obra, y tenemos que ceñirnos a él’. Y se mantuvo firme. Estoy agradecido de que no ocurriera”, concluye Monaghan.

