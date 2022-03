El estreno de ‘The Batman’ provoca un subidón en las escuchas a Nirvana

Uno de los elementos más potentes de The Batman es, sin duda, la banda sonora que ha compuesto Michael Giacchino. El justiciero de Gotham ha sido históricamente muy bien tratado a nivel melódico, desde la triunfal fanfarria de Danny Elfman al atronador tema de Hans Zimmer, pero Giacchino ha logrado algo totalmente impactante en la última versión del personaje, gracias a tres únicas teclas de piano. No obstante, si el soundtrack de The Batman está dando mucho que hablar no es tanto gracias al compositor como a, irónicamente, la única canción no original de la lista. Something in the Way, aparecida en el Nevermind de Nirvana a principios de los años 90.

La voz de Kurt Cobain suena dos veces en el extenso metraje de The Batman, acompañando las sombrías pesquisas del Bruce Wayne que encarna Robert Pattinson. Matt Reeves, su director, ha declarado que esta canción es “parte de la voz interior del personaje”, y contaba cómo se le ocurrió elegirla: “Cuando escribo suelo escuchar música, y mientras escribía el primer acto puse Something in the Way de Nirvana. Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de hacer una versión playboy de Bruce Wayne que ya hemos visto antes, hay otra versión que ha pasado por una gran tragedia y se ha convertido en un paria. Así que hice una conexión con Last Days de Gus Van Sant y la idea de un Kurt Cobain ficticio en una mansión decadente”.

Last Days se inspiraba en los últimos días de Kurt Cobain, quien al parecer es una de las inspiraciones del trabajo de Pattinson. También es alguien que está sonando mucho estos días, pues Something in the Way ha experimentado un gran crecimiento en sus reproducciones en streaming. Ya ocurrió cuando la canción sonó en el primer tráiler de la película (allá por agosto de 2020), pero el estreno de The Batman está revitalizando una fiebre grunge que solo viene a ser una faceta más del colosal éxito de taquilla que está suponiendo. Así que, según el sitio @chartdata, desde la llegada de The Batman a las carteleras el 4 de marzo las reproducciones en Spotify han aumentado en un 1.200%. Incluso ha llegado a ostentar el puesto número 2 en este servicio.

Aunque dé pena que la partitura de Giacchino no esté teniendo este pábulo, es buena señal de cómo The Batman está calando en el público.

