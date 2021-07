El especial navideño de ‘Guardianes de la Galaxia’ es más importante de lo que crees

Guardianes de la Galaxia: Holiday Special. El título tiene unas reminiscencias clarísimas, y probablemente buscadas, al célebre Especial Navideño de Star Wars estrenado en 1978, que ha pasado a la historia como uno de los puntos más excéntricos y desconcertantes de la saga. Con el advenimiento de Internet también se ha convertido en un meme, hasta el punto de que no hace mucho Disney+ estrenó otro especial de Star Wars, este protagonizado por figuras LEGO (Lego Star Wars: Especial Felices Fiestas), y ha inspirado de algún modo a James Gunn para desarrollar un especial navideño de Guardianes de la Galaxia. ¿Significa esto que solo podemos esperar chistes de este proyecto?

No exactamente. Hablando con Collider, el director que en breve estrena con DC El Escuadrón Suicida (estreno este 6 de agosto) ha aseverado que Guardianes de la Galaxia: Holiday Special es totalmente canónico, y su historia conecta el Volumen 2 con el 3 que en breve también se pondrá a desarrollar. Se trata de un mediometraje de cuarenta minutos que verá la luz en Disney+, del que Gunn defiende que “es canon”. “Trata sobre los Guardianes y vas a aprender cosas que necesitas saber antes del Volumen 3. Es genial, estoy realmente feliz con él”. De modo que no, no hay que perdérselo, so pena de que nos perdamos ciertos detalles de Guardianes de la Galaxia. Volumen 3.

El Holiday Special traerá de vuelta a Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista y el resto de la tripulación poco después de que nos reencontremos con ella en su mayor parte dentro de Thor: Love and Thunder, que se estrena el 6 de mayo de 2022. Presuntamente, el especial llegaría en la temporada navideña de ese año, para que el 5 de mayo de 2023 tomara el relevo la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Para mayor comodidad, Gunn ha revelado que rodará ambos proyectos a la vez, reutilizando sets y todo.

“Lo rodaré al mismo tiempo que la película. Estoy usando muchos de los mismos decorados, y los mismos intérpretes evidentemente, así que rodaremos ambas cosas de forma simultánea”. No obstante, el cineasta también asegura de que le dará prioridad al Holiday Special, poniéndose con la edición antes de hacer lo propio con el Volumen 3 para que pueda estrenarse a tiempo. Veremos si el resultado final está a la altura del Holiday Special de Star Wars o, al menos, produce una cantidad análoga de carcajadas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.