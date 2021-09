El elenco de 'Sexo en Nueva York' despide a Willie Garson: "Eras un regalo de los dioses"

Willie Garson, conocido por interpretar a Stanford Blatch en la exitosa serie Sexo en Nueva York, fallecía ayer a los 57 años, tal y como confirmó su hijo, Nathen Garson. Recordemos que el actor daba vida a uno de los mejores amigos de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en la aclamada ficción y sus posteriores películas, y también aparecerá en el regreso And Just Like That...

El elenco de la serie no ha tardado en reaccionar a la triste noticia. Cynthia Nixon ha compartido una foto con Garson acompañada del siguiente mensaje: "Muy, muy triste de que hayamos perdido a Willie Garson. Todos lo queríamos y adorábamos trabajar con él. Era infinitamente divertido en pantalla y en la vida real. Era una fuente de luz, amistad y sabiduría de la industria. Era un profesional consumado, siempre. Mi corazón está con su hijo, Nathen Garson. Nathen, espero que sepas lo mucho que te quería y lo orgulloso que estaba de ser tu padre".

My heart goes out to his son, Nathen Garson. Nathen, I hope you know how much he loved you and how proud he was to be your dad. — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

Kim Cattrall, la icónica Samantha, también se ha despedido de él en Twitter:

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

"Noticias muy tristes y una terriblemente dolorosa pérdida para la familia de Sexo en Nueva York. Nuestras condolencias y DEP, querido Willie".

Chris Noth, Mr. Big, ha compartido un corazón roto:

Mario Cantone, que se metía en la piel de Anthony en la serie, ha envido el siguiente mensaje: "No pude tener un compañero televisivo más brillante. Estoy devastado y abrumado de dolor. Nos lo han quitado muy pronto. Eras un regalo de los dioses. Descansa, mi dulce amigo. Te quiero".

I couldn’t have had a more brilliant TV partner. I’m devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y — Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021

Evan Handler, Harry en Sexo en Nueva York, ha asegurado que esta pérdida es "una tragedia" para el equipo de la serie: "Willie era un píncipe, el líder de cada grupo en el que estaba, y, sobre todo, un padre. Mi corazón llora por su hijo. Un hombre consumadamente divertido".

This is a tragedy for the entire #SATC #AJLT family, for Willie’s family, and for the world.



Willie was a prince, the Mayor of every group he ever existed within, and - most importantly - a parent. My heart grieves for his son.



A consumate funny man. Bless you. https://t.co/8ssxxG69tU — Evan Handler (@EvanHandler) September 22, 2021

Otro miembro del elenco que también lo ha querido recordar ha sido David Eigenberg, que daba vida a Steve Brady:

"Un adiós cargado de amor, mi viejo amigo".

Hollywood despide a Willie Garson

Sus compañeros de Sexo en Nueva York no han sido los únicos que han querido decir adiós en redes a Garson. Matt Bomer, que coincidió con el actor en Ladrón de guante blanco, lo ha homenajeado en Instagram:

"Willie. No lo entiendo. Y no es justo. Este último año me enseñaste tanto sobre coraje, resistencia y amor. Aún no me he hecho a la idea de un mundo sin ti, en el que no puedo llamarte cuando necesite reír o inspirarme. Lo último que hiciste cuando nos despedimos fue bajarte la mascarilla (odio el Covid), sonreír y guiñarme un ojo".

El actor ha continuado: "Sé que no reflejaba el dolor por el que estabas pasando, pero indicaba todo lo que eras y eres para mí: alguien que me alzaba, que me hacía mejor, que siempre, siempre me hacía reír". Tras mostrar su apoyo al hijo del actor, Bomer se ha despedido diciendo: "Guárdame un sitio porque ya sabes que quiero estar en tu mesa ahí arriba".

Titus Welliver, que trabajó con él en la película Mobsters y la serie Ladrón de guante blanco, ha afirmado lo siguiente: "No hay palabras. Te quiero, hermano. Somos menos":

There are no words. I love you dear brother. We are fewer pic.twitter.com/Q4Sblb7Nqw — TitusWelliver (@welliver_titus) September 21, 2021

Ben Stiller, Bradley Whitford, Kevin McHale o Rob Morrow también se han despedido del intérprete en redes:

Sending love to @WillieGarson’s son Nathen. Your dad was strong and respected in his community of fellow actors and his philanthropy was constant and committed. I’m grateful I knew him. He was also really really funny.❤️ — Ben Stiller (@RedHourBen) September 22, 2021

"Amor para el hijo de Willie Garson, Nathen. Tu padre era fuerte, respetado en su comunidad de actores y su filantropía era constante y comprometida. Me siento agradecido de haberle conocido. También era muy, muy divertido".

No. No. No. Terrific actor. The sweetest man. A great dad. I had a long talk with him before he went back to shoot SITC. He was so excited about what was to come. And so proud of what his son Nathen had become. No. No. No. Love to you Nathen and all who loved sweet Willie.... https://t.co/SoB709Mos6 — Bradley Whitford (@BradleyWhitford) September 22, 2021

"No. No. No. Un actor increíble. El hombre más dulce. Un padre genial. Tuve una conversación larga con él antes de que volviera a rodar Sexo en Nueva York. Estaba emocionado por lo que se venía. Y muy orgullos de en lo que se ha convertido su hijo, Nathen. No. No. No. Amor para ti, Nathen, y todos los que querían al dulce Willie...".

Our sweet pal #WillieGarson has passed on. Dear soul, rest easy. pic.twitter.com/sqgXC9YDDZ — Rob Morrow (@RobMorrow_) September 21, 2021

"Nuestro querido compañero, Willie Garson, ha fallecido. Querida alma, descansa".

Willie Willie Willie. I’m absolutely heartbroken you’re gone. Your presence filled every room you were in. Your generosity with your time and your heart for me and my friends and family was always appreciated more than you could’ve known. Love you, Willie https://t.co/rpcFtKkNaH pic.twitter.com/pPTfBUHEri — Kevin McHale (@druidDUDE) September 22, 2021

"Willie, Willie, Willie. Estoy totalmente devastado de que te hayas ido. Tu presencia llenaba cada habitación en la que estabas. Tu generosidad con tu tiempo y tu corazón conmigo, mis amigos y mi familia siempre fue más valorada de lo que pensabas. Te quiero, Willie".

This is so sad. I'll miss you @WillieGarson Much love going out to your family now. I know they meant the world to you. https://t.co/tlR0R9jAo4 — Bryan Greenberg (@bryangreenberg) September 22, 2021

"Esto es muy triste. Te echaré de menos, Willie Garson. Mucho amor para tu familia ahora. Sé que significaban todo para ti".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.