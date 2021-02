‘El ejército de los muertos’ de Zack Snyder ya tiene fecha de estreno (y póster)

Zack Snyder no cultivaba el cine de zombies desde su debut con el largometraje Amanecer de los muertos. Aún hoy es una de sus películas más unánimemente alabadas, de forma que muchos de sus fans esperaban a ver con gran ansia qué preparaba con Army of the Dead. Según ha contado Snyder en los últimos meses, llevaba años intentando que Warner le produjera la película, pero finalmente el cineasta recurrió a Netflix, donde no solo ha conseguido llevar el proyecto a buen puerto sino que además ya ha empezado a establecer un universo cinematográfico. Así lo demuestra Army of the Dead: The Prequel, spin-off animado que ha dirigido Matthias Schweighöfer, uno de los actores de la película fundacional.

La plataforma tenía planeado estrenar Army of the Dead a lo largo de 2021, y hoy por fin ha confirmado no solo una fecha, sino también cuál va a ser su título en castellano. Como podía intuirse, es El ejército de los muertos, y Netflix ha fijado su estreno para el próximo 21 de mayo. Paralelamente ha lanzado un póster con un llamativo eslogan (“Los supervivientes se lo llevan todo”), y el propio Snyder en su cuenta de Twitter ha revelado que tendremos un primer teaser este jueves. La película está protagonizada por Dave Bautista, Ella Purnell y Ana de la Reguera, entre otros.

2021, entre unas cosas y otras, va a ser el año del gran retorno para Snyder, puesto que no estrenaba película desde la malograda Liga de la Justicia de 2017 y en estos meses lanza dos nuevos títulos: El ejército de los muertos y, antes, Liga de la Justicia de Zack Snyder, que ha remontado con el beneplácito de Warner y HBO Max para que se ajustara a su visión original. Este último film llega a HBO España el 18 de marzo.

Échale un vistazo al póster de El ejército de los muertos bajo estas líneas.