El director Joel Souza habla sobre el accidente en el que murió Halyna Hutchins

Estos días Hollywood se encuentra conmocionado por lo ocurrido en el rodaje de Rust, western que había elegido como localización el rancho Bonanza Creek en Nuevo México. Durante un ensayo, Alec Baldwin disparó una pistola que ni él ni el ayudante de dirección sabía que estaba cargada con munición real, alcanzando en el pecho a la directora de fotografía Halyna Hutchins y en el hombro al director del film, Joel Souza. Mientras Hutchins era trasladada al hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta, Souza acabó en un hospital de Santa Fe de donde pudo salir a las pocas horas. Entretanto, la policía ya se ha movilizado e investiga lo ocurrido.

Todo apunta a un trágico accidente, pero en las últimas horas varios medios han tenido acceso a fuentes que detallan que las medidas de seguridad de Bonanza Creek dejaban mucho que desear, habiendo incluso provocado el abandono de varios técnicos pocas horas antes de la muerte de Hutchins. Mientras los productores de la película impulsan una investigación propia y nadie se plantea presentar cargos contra Baldwin, Souza ha roto su silencio mediante un comunicado recogido por Deadline, donde lamenta la muerte de Hutchins. Graduada en el American Film Institute, la directora de fotografía había sido considerada previa a su muerte una de las grandes promesas de su campo.

“Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y compañera Halyna”, asegura Hutchins. “Era amable, vibrante, increíblemente talentosa, y siempre me empujaba a ser mejor. Mis pensamientos están con su familia en este momento tan difícil. Me siento humilde y agradecido por las muestras de afecto que ha recibido nuestra comunidad cinematográfica, de la gente de Santa Fe y de los cientos de desconocidos que se han puesto en contacto con nosotros… Seguramente me ayudarán a recuperarme”. La carrera de Souza como director se remonta a cerca de una década, siendo Mientras la ciudad duerme su título más conocido previo a Rust, que contaba asimismo con la participación de Baldwin como productor y coguionista.

