El director de 'Space Jam' carga contra la secuela: "LeBron James no es Michael Jordan"

Han pasado 25 años desde que Michael Jordan fichara por los Looney Tunes (básicamente, porque no le quedó otra) para medirse a los 'Monstars' en el partido de su vida. Space Jam, un clásico generacional que aún resuena al son de I Believe I Can Fly, también contó con figuras del baloncesto como Larry Bird o Charles Barkley, y hasta sacó a Bill Murray a la cancha.

25 años después, LeBron James releva a Jordan al frente de los dibujos animados más descacharrantes en Space Jam: Nuevas leyendas, secuela dirigida por Malcolm D. Lee. Esta nueva entrega nos traslada a través de un servidor digital a un multitudinario partido en el que, además de LeBron y los Looney Tunes, se darán cita personajes de propiedades de Warner como Mad Max, Matrix o DC.

Sin embargo, a alguien no le ha hecho mucha gracia esta continuación y ese alguien es Joe Pytka, director de la Space Jam original. El cineasta siempre se ha mostrado en contra de una secuela del filme, asegurando en 2016 en una entrevista para EW por el 20 aniversario del filme que "es ridículo tratar de hacer una película diferente sacada de esta".

Ahora que ya ha podido ver Space Jam: Nuevas leyendas, ha confesado a TMZ (vía EW) que ha necesitado cinco sesiones para acabarla. Entre sus quejas, destacan la banda sonora "insignificante" y que Bugs Bunny "parece uno de esos muñecos esponjosos que compras en la tienda de regalos del aeropuerto para tus hijos cuanto tu viaje de negocios se ha alargado".

Además, Pytka siempre ha defendido que una nueva película no funcionaría igual sin Michael Jordan: "La verdad es que LeBron no es Michael". Se trata de un aspecto en lo que ha hecho hincapié también en el pasado. "He trabajado con tres personas que tienen una cualidad mágica por la que llegan a la gente sin importar el qué; los ves y se encienden las luces", contaba el director el año pasado a EW: "Michael Jordan, Michael Jackson y Madonna. Los tres tienen la cualidad de que la gente conecta de forma inmediata con ellos".

"LeBron es un jugador fantástico, es uno de los 20 mejores de la historia", explicaba en esa misma entrevista: "Pero no es Michael. Tal vez deberían titular la película de otra forma. No deberían llamarla Space Jam 2 ni nada por el estilo. Debería ser otra película. No es Space Jam. Space Jam es Michael Jordan. Da igual lo mucho que LeBron quiera ser un gran jugador, y lo es, pero no es Michael Jordan. Nunca habrá otro Michael Jordan".

