El director de ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’ quiere a Jackie Chan en la secuela

Estos días andamos tan sumidos en la euforia de Spider-Man: No Way Home que es fácil olvidar que hace unos meses se estrenó Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, y que era estupenda. Dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Simi Liu, previo al estallido de la fiebre arácnida apuntaba a ser la película más taquillera de 2021 para Marvel Studios, y aunque las cifras de No Way Home lo descarten, los productores están muy contentos con ella. De este modo, y frente al silencio que ha seguido a Eternals (algo vapuleada por la crítica), Kevin Feige se ha apresurado en confirmar una secuela para Shang-Chi.

Lo reveló hace pocos días, manifestando satisfacción por la película del primer superhéroe asiático del MCU, y su interés en que Cretton volviera a dirigir. De este modo, el director de El castillo de cristal va a encargarse de Shang-Chi 2, para la cual aún no hay fecha de estreno (es de esperar que se estrene después de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, última película fija del calendario con fecha para el 28 de julio de 2023), pero sus responsables ya le están dando vueltas a qué hacer con ella. Entrevistado por CinemaBlend, el director ha compartido su interés por que Shang-Chi 2 fiche a Jackie Chan para un futuro personaje. “Tener a Jackie Chan en nuestra película sería un sueño”, dijo.

“Así que vamos a ponerlo en marcha”. Es la intención del director, y tiene lógica. La Shang-Chi inicial reclutó a nombres clave del cine asiático como Michelle Yeoh y Tony Leung (habitual en el cine de John Woo y Wong Kar-wai), de forma que no sería descabellado contar con la estrella de Hora punta. Hay que tener en cuenta, además, que Shang-Chi está muy influenciada por el estilo de lucha y las escenas de acción propias de Chan, en tanto a las acrobacias y el aprovechamiento de los escenarios. Solo hay que recordar la escena de acción en el autobús por las calles de San Francisco.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos ya está disponible en el catálogo de Disney+, y aunque aún queda mucho para que llegue su secuela no podemos descartar que alguno de sus personajes reaparezca en las múltiples series y películas que habrá entre medias.

