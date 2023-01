El director de 'Mi vacío y yo' se distancia de la presunta agresión sexual del productor de su película en la noche de los premios Feroz

Tras las presuntas agresiones sexuales en la décima edición de los Premios Feroz, a resultas de las cuales fue detenido el productor Javier Pérez Santana, el director Adrián Silvestre ha hecho público en Twitter un comunicado en el que niega su conocimiento de las mismas y expresa su repulsa hacia los hechos.

Pérez Santana, que actualmente se encuentra en libertad con cargos, acudió a la gala como productor de Mi vacío y yo, película dirigida por Silvestre que aspiraba al Premio Arrebato de No Ficción. Durante la ceremonia, el acusado habría agredido la actriz Jedet, conocida por su papel en Veneno.

"No presencié los hechos por los que Javier Perez Santana fue detenido", afirma Silvestre. Y prosigue: "Yo no estuve presente durante el altercado con la actriz, la llegada de la policía ni la posterior detención. No fue hasta el día siguiente que tuve conocimiento de lo sucedido, a través de la prensa".

En relación a los hechos sucedidos durante la fiesta de los Premios Feroz la noche del 28 de enero, comunico públicamente: — Adrián Silvestre (@AdrianSilvestr) January 30, 2023

Tras remachar que no ha sido "detenido, denunciado ni investigado" a causa del incidente, el director señala: "Cualquiera que conozca mi trabajo y mi trayectoria sabra lo especialmente sensible que soy con los temas de violencia sexual, que condeno rotundamente y que en ningún caso pueden tratarse a la ligera".

Asimismo, su mensaje incluye una llamada de atención a los medios de comunicación, recordándoles la importancia de "ser profesionales, mostrando datos rigurosos y contrastados". Silvestre concluye exigiendo que se respete su derecho al honor: "El daño generado en mi, mi familia y mi carrera ya está siendo irreparable", afirma.

❌ "Pensaba que era un borracho baboso y no pensé en denunciar. Vino como tres veces a intentar comerme la boca"



📹 @bobpopvetv confiesa que también fue acosado en la fiesta tras la gala de los Premios Feroz. pic.twitter.com/ku8w5cbHEp — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) January 30, 2023

Según las denuncias presentada en Zaragoza, donde tuvo lugar la gala de los Feroz, Pérez Santana (55 años) hizo objeto de tocamientos y acoso a Jedet, mientras que un hombre cuya identidad no ha sido revelada, se propasó con otra víctima. El periodista Bob Pop ha declarado haber hecho frente a un individuo "en un estado muy alterado" durante la ceremonia. "Pensé: 'me ha tocado mi ración del típico borracho baboso", señaló en el programa Hoy por hoy de la SER.

