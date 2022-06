El director de 'Lilo & Stitch' se cabreó con las alabanzas a 'Frozen': "Nosotros mostramos ese tipo de relación primero"

Hace justo 20 años del estreno de Lilo & Stitch, la apasionante aventura hawaiana entre una pequeña niña y un monstruito de otro planeta. Y solo 9 del estreno de Frozen, el helado cuento de dos hermanas unidas por el destino. Uno podría pensar que apenas ha pasado el tiempo entre y una y otra, pero lo cierto es que esta última ha permanecido más en el imaginario colectivo, y lo ha hecho por unas razones que disgustan bastante al director de Lilo & Stitch.

Uno de los grandes elogios a Frozen residía en la relación entre las hermanas Anna y Elsa, y la no conexión de ninguno de los personajes con un hombre. No hay príncipe que salve a alguna de ellas ni beso de amor verdadero entre un hombre y una mujer. Los espectadores quedaron gratamente sorprendidos y muchos de ellos aclamaron la película por dar una visión de la hermandad por encima del amor canónico. Muchos, pero no todos, pues al codirector de Lilo & Stitch, le hizo pensar en su película y lo olvidada que esta estaba en ese aspecto.

"Para ser claros, creo que Frozen es genial. Pero fue un poco frustrante para mí porque la gente decía: 'Por fin, una relación no romántica con estas dos chicas', y yo pensaba: '¡Ya lo hicimos! Eso se ha hecho absolutamente antes'", clama el director en una entrevista con motivo del veinte aniversario del filme.

Y lo cierto es que a Sanders no le falta razón, pues en una época saturada de historias normativas entre hombre y mujer como Tarzan, Aladdin o La bella y la bestia, Lilo & Stitch fue innovadora en tanto a poner el foco sobre la relación fraternal, en concreto la de Lilo con Nani, su hermana mayor que se había hecho cargo de ella al morir sus padres. Una hermandad que sería alabada años más tarde en Frozen y que ya estaba aquí, pero que ahora se demuestra lo que algunos ya sabían, que Lilo & Stitch era una película adelantada a su tiempo.

