El director de 'El método Williams' confiesa que le ahorró a Will Smith sesiones de maquillaje de 3 horas: "No necesitábamos que se pareciera del todo"

Últimamente se dice que para ganar un Oscar hay que llevar kilos y kilos de maquillaje encima, y hay quien dice también que el buen actor es capaz de interpretar sin necesidad de prótesis. Reinaldo Marcus Green, director de King Richard, parece pertenecer a este segundo grupo.

El director encargado del biopic en torno al padre de las tenistas Serena y Venus Williams pensaba originalmente en someter a Will Smith a ese cambio físico, pero tras comprobar el resultado cambió de opinión: "Le hicieron parecer igual a Richard Williams, fue realmente impactante" comentaba el cineasta en una entrevista. "Will ha estado con un instructor de diálogo para que su acento fuera igual. Y habrían sido más de tres horas cada día empleadas en la silla de maquillaje, ¿quién necesita eso? Miré a Will a los ojos y le dije que nosotros no", afirma el director.

Al parecer, Reinaldo Marcus Green llegó a al conclusión de que prefería que la gente viera a un Will Smith más o menos caracterizado antes que al mismísimo Richard Williams. ¿La razón? No quería que la gente se distrajese con su aspecto y pudiera concentrarse en su interpretación: "Necesitábamos que se hundiera y desapareciera en el personaje, pero no que se pareciera a Richard (Williams) del todo", explica el cineasta.

Lo cierto es que a juzgar por el tráiler, Will Smith seguirá siendo Will Smith a pesar de encarnar a Richard Williams. Y no solo eso, sino que desde hace tiempo se ha posicionado como uno de los claros candidatos en la carrera al Oscar. El estreno de King Richard, que en España llevará por título El método Williams, será a partir del 21 de enero de 2022.

