El director de 'John Wick' se pone a los mandos de 'Black Samurai'

Parece que Chad Stahelski tiene ganas de dirigir una aventura de samurais. Es lo que podría explicar que, al tiempo que trabaja en una adaptación para Sony del videojuego Ghost of Tsushima (una de la que ya ha declarado que le gustaría que fuera hablada íntegramente en japonés), se le haya asociado a otra película de katanas. Aunque, en este caso, una bastante atípica: según recoge The Hollywood Reporter Stahelski tiene previsto dirigir Black Samurai, una vez sus compromisos con la saga John Wick le dejen tiempo, y dando la sensación de que su trato con PlayStation Productions para Ghost of Tsushima no termina de concretarse. Stahelski estrena John Wick: Capítulo 4 el próximo 24 de marzo de 2023.

La idea es que tras Capítulo 4 llegue una nueva entrega (la última) protagonizada por Keanu Reeves, por lo que Stahelski tiene trabajo para rato luego de haber inaugurado la franquicia junto a David Leitch. Entretanto intentará poner en pie Black Samurai en asociación con Netflix, uniéndose a la guionista y productora Leigh Dana Jackson. Jackson es una figura ascendente en la industria, luego de haber escrito la serie Educar a un superhéroe. Actualmente es una de las escritoras tras la adaptación de Fundación, en Apple TV+, y para el mismo streamer está desarrollando junto a David Goyer The Eternal Champion, serie basada en la novela fantástica Crónica del campeón eterno de Michael Moorcock.

Black Samurai, por su parte, es un film basado en la novela homónima de Marc Olden. Durante los años 70, y nutriéndose de la blaxploitation, Olden publicó hasta ocho novelas protagonizadas por el mismo personaje, respondiendo al nombre de Robert Sand. Sand es un militar estadounidense que, durante una misión en Japón, aprende artes marciales y se convierte en Black Samurai. Lo que empezó siendo una historia de venganza pronto dio paso a excéntricas aventuras donde se alternaban millonarios pendencieros, sacerdotes vudú y katanas de oro. Parece un material idóneo para el director de John Wick.

