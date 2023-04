El director de 'Chernobyl' recreará los últimos días de Saddam Hussein en su próxima película

Uno de los varios Emmy que ganó Chernobyl fue el correspondiente a Johan Renck por hacerse cargo de esta aclamada miniserie de HBO. Renck ya había trabajado en Vikings, Breaking Bad, The Walking Dead o Bates Motel, pero esta recreación de la catástrofe nuclear soviética fue un gran espaldarazo a su carrera, que no terminó de concretarse al abandonar The Last of Us (desarrollada por el mismo showrunner de Chernobyl, Craig Mazin) y luego la serie de Dune en HBO Max.

Renck ha montado su propia productora junto a Michael Parets. Se llama Sinestra, y según Hollywood Reporter ha cerrado un prometedor acuerdo con Fremantle. El primer proyecto que saldrá de ahí es una adaptación de la novela Mouth to Mouth de Antoine Wilson, que figuró entre los libros favoritos de Barack Obama de 2022. El segundo es algo más interesante, pues abordará los últimos días de vida de Saddam Hussein.

Prisoner in His Palace adapta el best seller de Will Bardenwerper que lleva por título The Prisoner in His Palace: Saddam Hussein, His American Guards and What History Leaves Unsaid (“Prisionero en su palacio: Saddam Hussein, su guardia americana y lo que la historia no contó”). Bardenwerper, antiguo oficial de infantería, lo escribió partiendo de los testimonios de 12 soldados estadounidenses que custodiaron al derrocado líder iraquí en los meses previos a su ejecución en 2006.

Bardenwerper ejercerá de productor ejecutivo en la película correspondiente, siendo Renck quien dirija. El punto más estimulante de Prisoner in His Palace, aparte de basarse en testimonios de primera mano a través de un guion de Darby Kealey, es que mostrará dos facetas de Hussein: la del tirano desafiante y la del prisionero astuto que muestra afecto, dignidad y valentía en la inminencia de la muerte.

Según escribió Banderwerper este “hombre sin conciencia” que aparentaba ser Hussein logró que quienes le rodeaban examinaran la suya. “Will Bardenwerper nos asombró con su intrépido examen de la paradoja que fue Saddam Hussein”, ha declarado Parets. “Sin rehuir la profunda crueldad del reinado de Sadam, Will nos introdujo en una inquietante intimidad con el ser humano real que se escondía tras el cetro. Es un libro desafiante y vital”.

Prisoner in His Palace aún no ha reclutado miembros para su reparto.

