El director de 'Caballero Luna' critica la falta de actores egipcios en 'Black Adam': "No hay que desperdiciar las oportunidades de representación"

Un nuevo capítulo se ha abierto dentro de la larga lista de enfrentamientos entre Marvel y DC. Las dos editoriales de cómics hace tiempo que se convirtieron en máquinas de hacer dinero también en el cine y parece que sus caminos se han vuelto a encontrar, esta vez con una polémica que envuelve a una serie de los primeros y película de los últimos.

Y es que a Mohammed Diab, director de la serie de Marvel Caballero Luna, le ha sentado muy mal la ausencia de actores egipcios en la película de DC Black Adam. "Me molestó mucho que DC situara a Black Adam en un país ficticio de Oriente Medio como excusa para contratar a personas que no fueran egipcias, cuando obviamente debía ser en Egipto", comentaba el cineasta sobre la película que tiene lugar en Kahndaq. "No hay que desperdiciar las oportunidades de representación. Pero no es un error completo, ya que se basa en una iteración de los cómics que no menciona a Egipto".

Diab es uno de los directores de Caballero Luna, la nueva serie de Marvel que está protagonizada por Oscar Isaac y se estrena en Disney+ el próximo 30 de marzo. Como muchos sabrán, la historia de este personaje de Marvel está ambientada en Egipto, de ahí que el realizador viera importante resaltar su hogar de una manera auténtica: "Quería mostrar los talentos egipcios tanto como pudiera. Toda cultura debe estar representada por su gente, así que contraté a actores, un editor, un diseñador de vestuario, un director artístico y un compositor que son todos egipcios", explica Diab.

Lo cierto es que aún no hemos podido ver nada ni de Caballero Luna ni de Black Adam, que llegará a los cines en octubre de este año. Sin embargo, a juzgar por la firmeza en sus declaraciones de Diab, no cuenta con representación egipcia alguna, cosa que sí sucede en la producción de Marvel.

