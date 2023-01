'El diario rojo': la perla underground que el cine español guardó en un cajón en los 80

La historia del cine está surcada de misterios y leyendas. La reciente y tan discutida lista de las mejores películas compilada por la revista británica Sight & Sound no es más que la escenificación de un posible consenso, una síntesis parcial de lo que puede ofrecer el medio cinematográfico. Fuera del canon hay mucho por descubrir, y para los que nos dedicamos a escudriñar este paisaje inabarcable también a veces es goloso tirar de ciertos hilos para aventurar otras historias posibles.

Por ejemplo, preguntarnos si la trayectoria del barcelonés Juan Carlos Olaria hubiera sido más prolífica de haber logrado estrenar a principios de los 80 El diario rojo, su segundo largo, inédito durante casi cuarenta años. El filme puede verse durante todo este mes en Flores de la sombra, el canal de Vimeo donde la Filmoteca Española comparte materiales rescatados y restaurados por su centro de conservación.

Desde muy joven había empezado a rodar fantasiosos cortos en 8mm., como Planeta Plinio o ¡Mil bombas!, y en 1976 Olaria terminó su ópera prima, El hombre perseguido por un O.V.N.I. Era una película de ciencia ficción, género entonces muy poco hollado en España, rodada con muy pocos medios y en la que sobresalían los efectos y trucajes artesanales obra del mismo cineasta.

Su naturaleza insólita y una distribución poco afortunada condenaron el filme a un rápido olvido hasta que, hace algo más de una década, la edición en DVD de la película a cargo de L'Atelier 13 motivó que la reivindicaran cineastas como Nacho Vigalondo y Velasco Broca o el director del Festival de Sitges, Ángel Sala.

Quien esto escribe protagoniza la recientemente terminada secuela de su debut: El hijo del hombre perseguido por un O.V.N.I., levantada contra viento y marea y sin apenas presupuesto a lo largo de cinco años. Por lo tanto, cabe excusar un plus de subjetividad. Pero no miento si digo que el reducido grupo de amigos y curiosos que asistimos en 2019 al pase de El diario rojo en el cine Zumzeig de Barcelona,37 años después de que su director decidiera no mostrarla, quedamos gratamente sorprendidos.

Atendiendo, sobre todo, al radical viraje que efectuaba respecto a su filme anterior y a la prudencia un tanto resignada con la que el mismo Olaria hablaba de ella: el “extremo pudor” del que habla Álex Mendíbil en su reveladora hoja de sala para Flores en la Sombra.

'El diario rojo' de Juan Carlos Olaria

Rodada en blanco y negro, ensayando un particular equilibrio entre la sobriedad narrativa, algunas fugas oníricas y el uso de imaginativas soluciones visuales, El diario rojo parece contagiada de la resaca de la Transición: el desamparo de intuir que, aun muerto el dictador, algunas cosas tardarían en cambiar.

'El diario rojo' (Juan Carlos Olaria, 1982) Cinemanía

Sea como fuere, esta retorcida historia de una pareja en crisis ante las dificultades para tener un hijo no gustó nada a cierto productor y distribuidor, una de las pocas personas a las que Juan Carlos Olaria osó mostrar el filme. Sus desalentadores comentarios llevaron al cineasta a guardar las latas bajo su cama y a prácticamente abandonar la realización cinematográfica.

Hoy, esta película hermosamente underground —lo fue sin tener demasiada conciencia de ello ni adscribirse a ninguna tendencia: Olaria simplemente filmó una ficción salida de sus entrañas con la intuición y los medios limitados de que disponía— puede verse no solo como un documento de la Barcelona de los primeros 80 sino también, a su manera, como un relato de empoderamiento femenino. No en vano, uno de los pasajes más singulares de la película es aquel en el que, de sopetón, acompañamos al protagonista mientras discute sobre feminismo con un amigo mientras pasean por la Plaza Catalunya.

'El diario rojo' (Juan Carlos Olaria, 1982) Cinemanía

Para rodar el nacimiento que tiene lugar hacia el final de El diario rojo, Olaria se personó sin avisar en el Hospital Clínico de Barcelona y tuvo la suerte de toparse con un conocido cuya esposa estaba de parto. Le pidió permiso y, dicho y hecho, irrumpió en la habitación con su cámara, regalando posteriormente a la pareja la tira de negativo que registraba el acontecimiento.

De hechuras como estas surgió una película en la que, para señalar en un momento dado el paso del tiempo, su director reutilizó imágenes que había tomado de la gran nevada de la Navidad de 1962 en Barcelona. Anécdotas, o más bien pequeños tesoros de un filme que, tras ser proyectado en el Zumzeig, en la Sala:B de Filmoteca Española y en una muestra de cine español restaurado en la Cinemateca Portuguesa, sigue buscando a su público.