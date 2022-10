'El cuarto pasajero' de Álex de la Iglesia debuta sin superar a 'Black Adam' en taquilla

La nueva película de Álex de la Iglesia, la comedia El cuarto pasajero, ha empezado su recorrido en la cartelera de nuestros cines estrenándose como la segunda más vista del fin de semana. Según los datos aún provisionales de ComScore Movies, habría recaudado 614.045 euros en sus tres primeros días de exhibición. Una cifra que, sin embargo, se quedaría a la mitad de la campeona de la taquilla y que por segunda semana consecutiva continúa siendo Black Adam con Dwayne Johnson.

Protagonizada por Alberto San Juan, Blanca Suárez y Ernesto Alterio, el filme del director bilbaíno llegó a 483 pantallas logrando un promedio de recaudación de 1.271 euros por pantalla, el cuarto mejor promedio del fin de semana. Mientras que el antihéroe de DC acumula ya casi acumula 4 millones de euros en semana y media en cartel y su promedio de recaudación ha sido de 1.650 euros (se proyectaba en 693 pantallas).

Fotograma de 'Smile' Paramount

Coldplay da la sorpresa. Y la campanada la ha dado la retransmisión en directo, el sábado 29 de octubre, de la banda británica en el estadio River Plate de Buenos Aires. Coldplay Music Of The Spheres Live ha logrado ingresar 236.724 euros y situarse como la sexta propuesta más taquillera en los cines españoles. La otra cara de la moneda ha sido Ámsterdam, la nueva película de David O. Russell y pese al repartazo reunido (con Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Christian Bale, Robert De Niro o Rami Malek entre otros) no ha conseguido atraer especialmente al público. Debutó octava con 197.578 euros.

Terror para el fin de semana de Halloween. Y entre las propuestas para pasarlo de miedo, la que se ha llevado la palma es Smile, cuarta con 400.998 euros, seguida de Halloween: El final con 213.472 en el séptimo lugar. Son las dos únicas películas de terror que se mantienen entre las diez más vistas.

Las diez más taquilleras en España (del 28 al 30 de octubre)

Dwayne Johnson como Black Adam Warner Bros.

1 - Black Adam. 1.143.637 euros (y en diez días acumula 3.844.445 euros y 569.809 espectadores).

2 - El cuarto pasajero. 614.045 euros y 88.417 espectadores en tres días.

3 - Los renglones torcidos de Dios. 408.442 euros (y en 25 días, 3.957.852 euros y 633.634 espectadores).

4 - Smile. 400.998 euros (y en 31 días, 4.648.887 euros y 793.747 espectadores).

5 - Lilo, mi amigo el cocodrilo. 327.411 euros (y en diez días, 994.099 euros y 159.238 espectadores).

6 - Coldplay Music Of The Spheres Live Broadcast. 236.724 euros y 17.213 espectadores.

7 - Halloween: El final. 213.472 euros (y en 17 días, 1.426.965 euros y 213.481 espectadores).

8 - Ámsterdam. 197.578 euros y 28.570 espectadores en tres días.

9 - Hopper, el polloliebre. 159.466 euros y 25.385 espectadores en tres días.

10- Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda. 128.467 euros (y en 66 días, 10.713.981 euros y 1.833.837 espectadores).

