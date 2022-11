El creador de ‘Los futbolísimos’ se posiciona contra el Mundial de Qatar: "Muchos eventos han sido boicoteados por menos"

El cineasta y escritor Roberto Santiago, autor de la célebre saga de novelas Los Futbolísimos - cuya versión cinematográfica también guionizó- , así como de la colección Los Once, y responsable de la película El penalti más largo del mundo, ha lamentado las circunstancias "penosas" en que va a desarrollarse el próximo Mundial de Fútbol de Qatar.

"Siempre he escrito sobre el fútbol base, no de este fútbol de los grandes fichajes millonarios, nunca me ha interesado desde el punto de vista narrativo, tampoco desde el personal", ha señalado el creador en relación al arranque del Mundial. Además, Santiago ha reconocido lo doloroso que rodea esta cita para los que, como él, aman el fútbol.

"Evidentemente, hacerlo en estas fechas, en este lugar, de esta manera, es una cuestión puramente económica. No tiene nada que ver con decisiones deportivas", ha enfatizado Santiago en una entrevista concedida a Europa Press. En ella, también ha reflexionado sobre lo "curioso" de que "muchos grandes eventos de la historia", como los Juegos Olímpicos, hayan sido "boicoteados por razones menos importantes".

"Aquí no. Sí hay quejas de algunos, hablan un brazalete por aquí, por allí, pero ni una sola selección ni ningún país del mundo ha decidido no acudir. Todos van a ir a Qatar y, bueno, pues eso habla un poco del mundo en el que nos movemos. Hablamos con la boca pequeña, pero todos van de cabeza", ha recalcado el escritor, director y guionista.

Santiago subraya que va a ser "difícil abstraerse" de la "avalancha de comunicación" que este evento deportivo va a generar y ha deseado un "gran papel" a la Selección Española en la competición. En cualquier caso, ha concluido que le dan "pena" las "circunstancias en las que se desenvuelve todo este Mundial".

Autor de cine, novelas y obras de teatro, el creador madrileño estrena estos días su nueva llegada a las tablas con la dirección de la comedia El bar prodigioso, cuyo estreno coincidirá con el inicio del mundial, y después de que estos días también lanzara un nuevo libro de Los futbolísimos.

