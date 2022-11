El creador de 'Élite' responde al ataque homófobo contra los pósters de la serie 

El pasado 2 de noviembre, Netflix lanzaba el tráiler de la nueva temporada de Élite. Tras finalizar la última entrega con la detención de Benjamín (Diego Martín), la muerte de Samuel (Itzan Escamilla) y la denuncia de Isadora (Valentina Zenere) a la policía por violación, la serie que relata la vida de los ricos y futuros líderes del mañana prometía más fiesta, sexo, relaciones tóxicas y una creciente lucha contra la violencia machista y la LGTBI-fobia; una lucha que traspasa la pantalla y a la que, por desgracia, todavía le quedan muchas batallas que librar.

Para este nuevo estreno que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, Madrid ha llenado sus marquesinas de carteles con imágenes de los protagonistas. Entre ellas, el acalorado beso entre Patrick e Iván, interpretados por Manu Ríos y André Lamoglia. Mientras que los fans de la serie debían saltar de alegría al ver la cara de felicidad de Patrick cuando Iván afirma ser su novio, parece ser que todavía existe quien no acepta que dos personas del mismo sexo se quieran.

PATRICK. IVÁN. #Élite6 llega el 18 de noviembre.



season 6 is coming on nov 18.

Así lo destacaba un usuario de Twitter quien, tras ver un ataque homófobo a la imagen de la pareja en una marquesina del Parque de las Avenidas de Madrid, escribía en sus redes sociales: "Todavía hay quien discute la urgencia de la #LeyTransLGTBI y de una educación sexual integral". Adjuntada, la imagen de la pareja con las caras ocultas por un grafiti.

Carlos Montero, director de la serie, no tardaba en condenar los actos y contestaba con contundencia: "Y por eso me encanta trabajar para una empresa que decide llenar la ciudad de carteles donde dos chicos se besan. No van a poder borrarnos. Por más que lo intenten".

Y por eso me encanta trabajar para una empresa que decide llenar la ciudad de carteles donde dos chicos se besan. No van a poder borrarnos. Por más que lo intenten.

Más representación

A pesar de que el camino todavía es largo, cada vez se va haciendo más patente la representación LGTBIQ+ en las películas y y series adolescentes, las cuales buscan enseñar a los más jóvenes (y quizá no tan jóvenes) la pluralidad y riqueza que existe en las relaciones románticas y sexuales. Precisamente, Netflix, esa empresa que "decide llenar la ciudad de carteles donde dos chicos se besan", es la casa de algunas de las series más aclamadas por su representación.

Producciones como Sex Education o Yo nunca nos muestran las peripecias del descubrimiento del apetito sexual en forma de comedia, mientras que las tan queridas por el público Jóvenes altezas y Heartstopper nos recuerdan la necesidad de esa representación y la importancia de mostrar aquellas historias de amor que, durante tanto tiempo, han sido silenciadas, pero que no lo volverán a estar.

