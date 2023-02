El corto de Netflix con imágenes generadas por Inteligencia Artificial que enfurece a los animadores

Puede que Netflix esté saliendo del paso tras un semestre fatídico donde registró las mayores pérdidas de su historia, pero su postura en cuanto a las cuentas compartidas está haciendo añicos la imagen de marca en los últimos días. El gigante de streaming anunció un plan para restringir la posibilidad de compartir cuentas y ante la indignación general decidió echar marcha atrás para pasar a revisarlo: todo mientras incorporaba al catálogo un corto de anime aparentemente inofensivo. Su título es The Dog and The Boy, y está dirigido por Ryotaro Makihara.

The Dog and The Boy narra la historia de un niño y su perro robot, describiendo su apacible cotidianidad hasta que ambos han de lidiar con una amenaza apocalíptica. El cortometraje ha sido producido por Wit Studio, y si tanta controversia ha generado se debe a los fondos fijos que se dejan ver en The Dog and The Boy. Dichos fondos, en los créditos, aparecen asignados a “AI (+Human)”, lo que significa que han sido creados por Inteligencia Artificial gracias a una asociación de Netflix con IA Rinna, empresa especializada en esta técnica.

La Inteligencia Artificial es un activo que cada vez se emplea en más áreas, desde la creación audiovisual hasta la prevención de enfermedades o la escritura ensayística. Mientras un magnate como Bill Gates afirma que es una herramienta importantísima para el futuro, el cineasta Hayao Miyazaki (rostro principal de Studio Ghibli que estos días prepara ¿Cómo vives?) la describió en 2016 como “un insulto a la vida misma”. En cuanto a Netflix, el diseño de imágenes por IA para The Dog and TheBoy pertenece supuestamente a “un esfuerzo experimental”.

El tema está que muchos usuarios, particularmente animadores o gente concienciada con el funcionamiento de esta industria, ha echado en cara a Netflix que recurra a la A.I. en lugar de a seres humanos, acusándole de querer ahorrarse dinero en sueldos. La afluencia de la Inteligencia Artificial puede amenazar seriamente al gremio de la animación, por cómo pudieran perderse puestos de trabajo en una profesión ya bastante precaria de por sí. Su trabajo queda devaluado, y Netflix no es ningún ejemplo a seguir en ese aspecto.

Las circunstancias del mercado han conducido a que los estudios de animación cada vez contraten a menos personas, optando por artistas freelance. Los fondos generados artificialmente de The Dog and The Boy suponen, por todo ello, un mal precedente, y cuando Netflix ha querido responder a tal indignación su respuesta no ha sido la más apropiada. Y es que la empresa atribuye este recurso a la “falta de mano de obra”, negando que quiera quitarle trabajo a los animadores.

“Como estudio, Netflix apoya siempre a los creadores”, ha asegurado la empresa en un comunicado. “Dado que la escasez de recursos humanos en la industria de la animación se considera un problema, esperamos que esta iniciativa contribuya a una producción flexible con apoyo adecuado para los creadores utilizando la última tecnología. Combinando herramientas y dibujo a mano, podemos crear algo único”.

“Creemos que el núcleo de la historia son los dibujos de seres humanos, y que podremos afianzarlo y volver a sus raíces”, sostiene finalmente, acaso dando a entender que la Inteligencia Artificial puede reducirse al diseño de paisajes y escenarios… por ahora.

