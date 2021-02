El conflicto de GameStop dará el salto al cine

A finales de enero 2021 nos presentó un escándalo en Wall Street que puso a prueba nuestros conocimientos de economía. Muy pocos parecían capaces de explicar qué diablos habían hecho los miembros del subforo de Reddit r/WallStreetBets de forma que lo entendiese todo el mundo, pero los resultados estaban más o menos claro: estos especuladores con ganas de incordiar habían ganado a Wall Street en su propio juego, poniendo el mercado bursátil del revés y demostrando lo arbitrario que es su funcionamiento a partir de la subida desmedida en el precio de las acciones de GameStop. Compañía vendedora de videojuegos que, antes del terremoto, estaba al borde de la quiebra.

Lo mismo ocurrió con AMC Theaters; cadena de cines cuya deuda era insostenible a causa de los estragos pandémicos y que se convirtió en la siguiente beneficiada por los r/WallStreetBets. Es posible que el funcionamiento de la venta de acciones en corto, vital para entender qué demonios ocurrió, aun sea difícil de entender para gran parte del público, pero el audiovisual ya ha acudido presto a explorar el fenómeno. Así, a escasas semanas de que ocurriera todo, han surgido varios proyectos que quieren ahondar en este asunto. Es el caso, por ejemplo, de una película escrita por Mark Boal (En tierra hostil) y protagonizada por Noah Centineo a cargo de Netflix.

Por otra parte ya se ha anunciado un documental, y MGM ha adquirido los derechos de adaptación del libro The Antisocial Network, a cargo de Ben Mezrich, antes siquiera de que salga publicado. Variety se hace eco además de un film de ficción producido por HBO y Blumhouse Television (sí, parecía inevitable que Jason Blum se asomara a un fenómeno tan inquietante) y liderado por Andrew Ross Sorkin. Este último está sobradamente capacitado para abordar el tema, puesto que además de cocrear la serie Billions (centrada también en los conflictos bursátiles) escribió Too Big to Fail: ensayo sobre la crisis de 2008 que se convirtió en una película producida igualmente por HBO, dirigida por Curtis Hanson y titulada Malas noticias en España.

Ninguno de estos proyectos tiene fecha de estreno o equipo asociado más allá de los nombres citados, y no puede descartarse que en los próximos días surjan otras tentativas de explotar un caso cuyas consecuencias aún distamos de atisbar del todo.