El codirector del videojuego señala que no aparece en los créditos de 'The Last of Us' (y nos anima a sindicarnos)

La extrema fidelidad, lindando lo religioso, que apunta a mostrar la serie The Last of Us frente al videojuego tiene una justificación sencilla: buena parte de los artífices de este han sido convocados por HBO. Bajo el paraguas de PlayStation Productions, Naughty Dog ha coordinado esfuerzos y resulta que junto a Craig Mazin como showrunner tenemos a Neil Druckmann, director y guionista de la obra original. Un detalle significativo (y que se acompaña del regreso de Gustavo Santaolalla como compositor amén de intérpretes como Troy Baker, Ashley Johnson y Merle Dandridge) que ha opacado otro dato: Druckmann no es el único creador de The Last of Us. Pero, mirando los créditos, cualquiera lo diría.

El videojuego The Last of Us fue dirigido tanto por Druckmann como por Bruce Straley, volviendo a trabajar ambos en Uncharted 4: El desenlace del ladrón para que poco después Straley abandonara Naughty Dog. Estos días inaugura su propio estudio de videojuegos, Wildflower Interactive, y no ha participado en la serie de HBO. Pese a esto, lo suyo habría sido que en los créditos apareciera como creador del juego junto a Druckmann, y resulta que no es así: Straley no ha sido acreditado. Su aportación a la obra de partida ha sido soslayada por HBO, tal y como ha destacado en un reportaje de Los Angeles Times. Straley no parece demasiado molesto, pero cree que no deja de ser sintomático.

Straley ha sido muy vocal con la necesidad de regular ciertas prácticas laborales en la industria del videojuego, que es una especialmente susceptible al crunch (u horas extra maratonianas, sin las cuales no habría salido la mayor parte de obras de Naughty Dog). Straley trabajó en la compañía desde los tiempos de Crash Bandicoot y Jak & Daxter, a finales de los 90, y una vez ha abandonado Naughty Dog se propone dejar atrás todo este abuso. “Es una cuestión de sindicalización, que alguien haya formado parte de la creación de este mundo no aparezca en los créditos ni reciba un céntimo por su trabajo… quizá necesitemos más sindicatos en la industria del videojuego para proteger a los creadores”, propone Straley, desvelando que tampoco ha recibido remuneración por la serie.

La desprotección de los trabajadores es una de las áreas más mejorables de la actual industria del videojuego, brillando especialmente en contra de lo que suele ocurrir en el cine (donde organismos como el SAG-AFTRA con respecto a los actores tienen un mayor poder). La serie de The Last of Us, por su parte, ha tenido un gran desembarco en HBO, con su piloto convirtiéndose en el segundo más visto de la cadena quedando por detrás de La casa del dragón.

