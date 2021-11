El cineasta Agustí Villaronga hace público que tiene cáncer

El laureado cineasta mallorquín, Agustí Villaronga, ha hecho público esta mañana que padece cáncer. Así lo ha recogido el Diario de Mallorca, tras una entrevista en el programa de radio Al Día, de IB3 Radio.

"No está todavía en fase de metástasis. El lunes me operan, así que seguramente pasaré el estreno de El ventre del mar en la UCI y no me enteraré de cómo ha ido hasta que no salga del globo de la operación", ha dicho el director de cine, en referencia al estreno de su última película, El vientre del mar.

Agustí Villaronga (Mallorca, 1953) es el director de Pa negre, uno de los mayores éxitos del cine español que llegó a más de 450.000 espectadores y se alzó con nueve premios Goya en la edición de 2011.

Villaronga, que comenzó en el cine ejerciendo los más variados oficios técnicos, es responsable, además, de algunos títulos de culto de la historia del cine español que en su momento le valieron la etiqueta de "cineasta maldito". Empezando por su ópera prima Tras el cristal (1986) y siguiendo con El niño de la luna (1989) o El mar (2000).

Entre sus últimos títulos como director se encuentran El rey de La Habana (2015), Incierta gloria (2017) o Nacido Rey, película producida por Andrés Vicente Gómez y rodada en Arabia Saudí que no se ha estrenado aún en España. Ha llegado antes a las salas su último filme, El vientre del mar, película ganadora del pasado Festival de Málaga que llega a salas este viernes.

