El cine (español) dentro del cine en Flixolé

“Yo no he matado a nadie, solo edito las películas”, decía el profesor Jorge Castro (Xabier Elorriaga) en Tesis (1996). Atada a una silla, Ángela (Ana Torrent) contestaba a cámara: “Soy Ángela. Me van a matar”. La ópera prima de Alejandro Amenábar, que cumple 25 años este 2021, es uno de los platos fuertes de la colección “El cine dentro del cine”de Flixolé.

Fueron las snuff movies, muy en boga a mediados de los 90, las que inspiraron a unos veinteañeros Amenábar y Mateo Gil a escribir el guion de este thriller que transcurre en los pasillos de la facultad de Ciencias de la Información de la Complutense.

Snuff out significa en inglés morir o apagar. Y la mitología de este cine de violencia, torturas y asesinatos en tiempo real es lo que articula las relaciones del triángulo protagonista de Tesis: Ángela (Torrent), estudiante de Imagen, el experto en cine gore y porno Chema (Fele Martínez) y el sospechoso Bosco (Eduargo Noriega), siempre mirando a través del visor de su cámara Sony XT-500.

Pero esta película que revolucionó el cine español en los 90 –prueba de ello son los siete premios Goya que ganó– no es la única que, a lo largo de la historia de nuestro cine, se ha servido del séptimo arte como materia prima para sus historias.

Otra de las grandes ficciones sobre cine de nuestra cinematografía, también disponible en esta colección de Flixolé, es El viaje a ninguna parte (1986) de Fernando Fernán Gómez, autor imprescindible del que este año celebramos el centenario de su nacimiento.

Partiendo de una novela propia, El viaje a ninguna parte arrasó en la primera edición de los Goya contando el peregrinaje de un grupo de cómicos –interpretados por José Sacristán, Maria Luisa Ponte, Gabino Diego, Juan Diego…–durante la posguerra española mientras el cine va desbancando al teatro.

Actores también son los protagonistas de la comedia Sin vergüenza (2001), de Joaquín Oristrell, así como los figurantes de Mi gran noche (2015), comedia de Álex de la Iglesia que también forma parte de la colección "Cine dentro del cine" de Flixolé. Sin olvidar a Marisol en Las cuatro bodas de Marisol (1967) o al protagonista de La gran mentira (1957), de Rafael Gil, el actor olvidado por el público al que interpreta Paco Rabal en esta película con cameos de Sáenz de Heredia o Fernán Gómez haciendo de sí mismos.

La colección de Flixolé Cine dentro del cine también presta atención a los guionistas y directores, como los protagonistas de Al otro lado del túnel (1994) de Jaime de Armiñán, escribiendo en un pueblo aragonés una película romántica de época que transcurre en Escocia. O el guionista interpretado por Jeff Goldblum en la primera aventura estadounidense de Fernando Trueba, El sueño del mono loco (1989).

El cine ocupa el centro de otras películas de esta colección cinéfila como También la lluvia (Iciar Bollain, 2011), 800 balas (Álex de la Iglesia, 2002) o Sesión continua (José Luis Garci, 1984), así como otros títulos que se pueden encontrar en Flixole.com, siempre en extraordinarias copias remasterizadas en HD, con una altísima calidad de imagen y sonido.