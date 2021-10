El cambio de nombre de Facebook se gana las burlas de ‘Matrix Resurrections’

La saga Matrix se sustenta sobre elementos de ciencia ficción tan ingeniosos y actuales que se ha convertido en un lugar común echar mano de este referente para describir la creciente virtualización del mundo. En este sentido fue un paso bastante reseñable lo ocurrido en los últimos días con Facebook, cuando su fundador Mark Zuckerberg anunció un rebranding. Ahora la compañía se denomina Meta, por cómo ansía que todas sus propiedades se alineen para forjar un metaverso estilo Ready Player One, donde los usuarios puedan experimentar una vida prácticamente paralela a la analógica. Más allá de cómo funcione esta estrategia (y de la sospecha de que esto obedece a la desesperación por mejorar su imagen), es inevitable que la palabra Matrix vuelva a nuestros labios. Sobre todo, porque en nada se estrena una nueva entrega.

Matrix Resurrections llegará a los cines el próximo 22 de diciembre con la dirección de Lana Wachowski y el protagonismo retomado de Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss, en conjunto a los regresos de Jada Pinkett-Smith y Lambert Wilson pero no de Laurence Fishburne: Morfeo, en esta ocasión y por motivos aún no aclarados, estará interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. La promoción de esta cuarta película viene marcada por el secretismo, pero también por una repentina autoconsciencia que no ha dudado en bromear con el reciente cambio de nombre de Facebook. Así, la palabra “Meta” es fundamental para entender la pulla que le han mandado sus responsables a Facebook en una nueva publicación que presenta el póster oficial con un pequeño cambio.

Dicho póster nos muestra a las célebres pastillas roja y azul, representando vías para mantenerse en la simulación o asomarse al mundo real. Originalmente tenía como eslogan “La elección es tuya”, pero acaba de añadir un hilarante “Ahora, basada en hechos reales”. Escrito en el tuit, el hashtag ‘Meta’. Puede que la realidad aún no supere a la ficción, pero esta siempre va a saber cómo cachondearse de la creciente cercanía.

