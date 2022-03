El biopic de ‘Weird Al’ Yankovic será tan raro como ‘Swiss Army Man’, según Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe no siente inquietud por distanciarse de Harry Potter. De hecho, como quedó claro en el especial de HBO Max Regreso a Hogwarts, su cariño por el personaje de J.K. Rowling sigue intacto… aunque a la vez quiera llevar una carrera alejada de estos cauces. En los últimos años, Radcliffe se ha fraguado una carrera de lo más interesante, a caballo entre proyectos independientes y proyectos simplemente estrafalarios, que le llevaron a afirmar durante una entrevista con el New York Times que no estaba interesado en volver a encarnar a Potter pronto: la idea de volver para una posible adaptación de la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito, en efecto, no le seduce lo más mínimo.

Esta entrevista venía por La ciudad perdida, comedia protagonizada por Channing Tatum y Sandra Bullock donde Radcliffe encarna al villano. Mientras que su compañero Tatum aprovechaba para dar detalles sobre Magic Mike’s Last Dance, a Radcliffe le preguntaron por la película que tiene ahora mismo entre manos, y que se ajusta a estas inquietudes por aceptar los papeles más inesperados. Se trata de Weird: The Al Yankovic Story, dirigida por Eric Appel para la plataforma Roku. Como podemos deducir del título, es el biopic del cantautor humorístico ‘Weird Al’ Yankovic, a quien Radcliffe interpretará siendo consciente de lo importante que es para la cultura estadounidense.

“Llevar la camisa hawaiana es una gran responsabilidad que no me tomo a la ligera”, declaró el actor anteriormente. ‘Weird Al’ Yankovic ha ganado cinco veces el Grammy y coescribe este biopic, en lo que apunta a ser un proyecto nada conformista con las convenciones del subgénero. Radcliffe lo confirmó durante la entrevista de marras, aclarando que la película es extrañísima. “No puedo estar más emocionado de que la gente la vea”, declaró, y no dudó en asociar Weird: The Al Yankovic Story con uno de los grandes triunfos que ha consumado en su carrera postHarry Potter: cuando interpretó a un cadáver flatulento en Swiss Army Man… y ganó el premio a Mejor actor en nuestro Festival de Sitges.

“Hice una toma el otro día y Al se acercó a mí y me dijo ‘¿es la cosa más rara que has tenido que hacer?’”, recordó Radcliffe. “Y yo respondí ‘es la segunda, solo la supera Paul Dano montando en mí como una moto acuática al inicio de Swiss Army Man’”. Radcliffe alienta así un inesperado hype hacia la película, en la que por lo demás está encantado de trabajar codo con codo con Yankovic. “Oh sí, él está en el set todos los días. Y me alegra informar de que es un tipo de lo más agradable”, concluyó.

