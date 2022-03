El biopic de los Bee Gees lo dirigirá John Carney, de 'Once' y 'Begin Again'

Los estudios Paramount siguen adelante con su plan para realizar una película sobre los Bee Gees, la célebre banda que puso la música de la banda sonora de Fiebre del sábado noche y que con sus diversos temas hizo bailar a medio planeta (o más), en las pistas de las discotecas, sobre todo a finales de los 70. Y también destacaron por sus baladas.

Según Deadline, la productora ya ha firmado con el que será el director, el irlandés John Carney, un reconocido especialista en musicales. Así le acreditan títulos como Once (ganadora del Oscar a la mejor canción original), Sing Street o Begin Again con Keira Knightley y Mark Ruffalo.

Los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb empezaron juntos en 1958, y su época de máximo esplendor fue desde finales de los 60 a principios de los 80, y entre los numerosos premios que cosecharon a lo largo de su carrera sobresale el hecho de que haya sido el único grupo en ser galardonado con el premio Grammy Legend. También es una de las bandas que ha vendido más discos de toda la historia, con 220 millones de copias de sus álbumes.

El menor de los hermanos, Maurice, falleció en 2003, y en 2012 Robin a causa de un cáncer. El único superviviente es Barry que ya participó en el imprescindible documental The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart que realizó Frank Marshall para HBO, y también se espera que intervenga en la película en calidad de productor ejecutivo.

Del guion se encargará el experimentado John Logan en cuyo currículum figura su participación en los libretos de largometrajes muy concoidos, Alien: Covenant, Spectre, Skyfall, La invención de Hugo, El aviador, El último samurái o Gladiator entre ellos. En cuanto a John Carney, se incorpora como director después de que la primera elección, el británico Kenneth Branagh, finalmente decidió desistir por problemas de agenda, especialmente relacionados con la promoción y campaña de premios de su más reciente película, Belfast, por la que ha recibido el Oscar al mejor guion original.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.