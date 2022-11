El biopic de Bob Dylan protagonizado por Timothée Chalamet sigue adelante

En 2020 todo estaba listo para que James Mangold, tras triunfar con Le Mans ‘66, se pusiera con un biopic centrado en Bob Dylan. El magnético músico ha saltado al cine en otras ocasiones, como por ejemplo la inclasificable I’m Not There de Todd Haynes (con multitud de intérpretes haciendo de Dylan en diversas facetas de su persona mediática) o los trabajos de Martin Scorsese, que incluyen tanto un extenso documental (No Direction Home) como otro documental, digamos, menos riguroso (Rolling Thunder Revue, estrenado en 2019). Mangold creía haber dado con el protagonista adecuado para el biopic en Timothée Chalamet, pero entonces sobrevino la pandemia y el proyecto quedó congelado.

Meses más tarde el director de fotografía que había tanteado, Phedon Papamichael, dijo no tener grandes esperanzas en que la película tuviera futuro, pues las aglomeraciones de gente que exigía su rodaje serían muy difíciles de gestionar en tiempos pandémicos. Luego de dos años sin que volviéramos a oír hablar de la película, Chalamet la ha traído a colación durante una entrevista en Variety. El actor de Call Me By Your Name se ha reunido con Luca Guadagnino en Bones and All: Hasta los huesos (estreno en España el 25 de noviembre), y aunque tiene una agenda de lo más apretada insiste en que el film donde iba a ponerse en la piel de Bob Dylan sigue adelante. Confirma, además, que se titula Going Electric.

No hay ninguna canción de Dylan llamada así, por lo que puede deberse a uno de los episodios más famosos de su carrera, cuando el de Minnesota pasó a finales de los 60 de ser un cantautor político afincado en el folk a coger la guitarra eléctrica, con el consiguiente desagrado de sus fans. Chalamet asegura estar preparándose para la película correspondiente, y por eso ha comprado una casa en Woodstock donde ha empezado a leer sus memorias además de conversar con el director Joel Coen (una eminencia en la materia tras hacer A propósito de Llewyn Davis) sobre la escena folk de la década de los 60 que vio crecer el mito de Dylan.

“No he dejado de prepararme, lo que ha sido un gran regalo. Ha sido una experiencia maravillosa poder sumergirme en ese mundo, tanto si lo conseguimos como si no”, cuenta Chalamet. “Pero sin desvelar nada (porque obviamente las cosas tienen que cuajar oficialmente) los vientos que soplan van en una dirección muy prometedora”. Se desconoce si Mangold, por su parte, sigue al frente del proyecto. El director anda ocupado con Indiana Jones 5 (estreno el 30 de junio de 2023), y el hecho de que el Chalamet ruede estos días Wonka (precuela de Charlie y la fábrica de chocolate a estrenarse el 17 de marzo de 2023), indica que aún queda tiempo para que Going Electric se concrete.

