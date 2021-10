El autor de 'Cats' necesitó adoptar un perro tras ver la película

A estas alturas, no es exagerado decir que el visionado de Cats ha supuesto una experiencia traumática para muchos, aunque no hubiese drogas de por medio. Y, entre aquellos damnificados emocionalmente por el filme de Tom Hooper, ahora podemos contar a Andrew Lloyd Webber, el compositor de la obra original.

Una veterana estrella del teatro musical, Lloyd Webber ha visto muchas de sus obras adaptadas al cine, entre ellas Jesucristo Superstar y Evita. Pero afirma que nada en su carrera le había preparado para tamaño Apocalipsis peludo y cantarín.

"Cats estaba absolutamente mal en todos los sentidos", afirma el compositor, señalando que las palabras que acudieron a su cabeza cuando veía el filme fueron "Oh, Dios, no". Tamaño suplicio exigía tomar medidas drásticas, así que Lloyd Webber decidió reaccionar al trauma gatuno... comprándose un perro.

"Fue la primera vez en mis 70 y pico años de vida en este planeta que salí de mi casa para comprarme un perro", explica. "Así que lo único bueno que ha salido de esta cosa es mi cachorrito de bichón habanero".

De hecho, Andrew Lloyd Webber afirma que la compañía de su perrete le ha sido reconocida como necesidad terapéutica, lo cual le permite mantenerlo a su lado durante sus viajes en avión, por ejemplo. "Escribí explicando que lo necesitaba a mi lado todo el tiempo porque sufro daños emocionales y necesito un perro de terapia", comentó, recordando un viaje aéreo a EE UU.

"La aerolínea me respondió preguntando si podía demostrarlo, y yo contesté: 'Sí, miren lo que Hollywood le ha hecho a mi musical Cats'. La aprobación me llegó con una nota que decía: 'No es necesario el informe médico".

Con remedios caninos o sin ellos, Lloyd Webber suele ser muy duro con las adaptaciones al cine de sus obras: según ha declarado, la única que se salva es la Evita de Alan Parker, con Madonna como protagonista. La experiencia de Cats, reconozcámoslo, es un capítulo aparte.