El asistente de dirección que dio el arma a Alec Baldwin fue despedido en 2019 tras un incidente similar

El viernes amanecíamos con la trágica noticia de la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía que fallecía tras ser disparada accidentalmente por Alec Baldwin durante el rodaje de Rust. La pistola debería haber estado descargada, pero por alguna razón contenía munición real. De momento, el rodaje se ha suspendido y hay dos investigaciones, una policial y otra interna, en marcha para dilucidar lo ocurrido.

El director Joel Souza, también herido durante el incidente, ha contado que el actor estaba con él y con Hutchins en un banco del decorado de la iglesia practicando a desenfundar su revólver cuando su arma de disparó con fatal resultado. Ahora la investigación se centra en nombres como el de Dave Halls (Matrix Reloaded, En tierra de hombres), ayudante de dirección de Souza, que fue quien entregó a Baldwin el arma cargada.

Este podría no haber sido el único accidente de estas características en el que se habría visto envuelto Halls. Tal y como recoge NBC News, el asistente de director había sido despedido previamente de una película después de que una pistola se disparara inesperadamente en el set de rodaje e hiriera a un miembro del equipo.

El incidente previo

Este accidente ocurrió en Nuevo México durante la grabación de Freedom's Path, ha asegurado un productor de la película. Al parecer, Dave Halls, responsable del arma, fue despedido inmediatamente después. "Dave estaba muy arrepentido de lo ocurrido y entendió las razones por las que prescindieron de él", ha explicado este productor por email.

El miembro del equipo que resultó herido en aquella ocasión y que trabajaba en el departamento de sonido, retrocedió tras el disparo. Le aconsejaron que buscara atención médica tras ser evaluado por un doctor en el set y se reincorporó a la producción unos días después. El productor también ha señalado que contrataron a un nuevo asistente de director con el que completaron la película.

Recordemos que el domingo una ayudante de atrezo que había trabajado con Halls en dos episodios de la serie Into the Dark declaró en NBC News que el ayudante de dirección "no mantenía un entorno de trabajo seguro".

