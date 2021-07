El actor Kevin Hart explica por qué ha rechazado ir al espacio

Entre el anhelo de visitar el espacio y la controversia por el papel de los millonarios en estos viajes, el actor Kevin Hart ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de que ha rechazado una oferta para poder salir de la atmósfera terrestre, confesando que "querían documentar la experiencia de una celebridad".

"Dijeron que querían documentar mi experiencia desde el principio al final y completarla", ha destacado el actor de Ser padre para SiriusXM, sin señalar en ningún momento de dónde procedía la propuesta. "Me mostrarían durante todo el viaje aprendiendo lo que fuera, durante 30 o 45 días con un equipo, y luego sería estar mirando como una hora y media. Un viaje de 60 a 90 minutos ".

La negativa de Hart

Sin embargo, las dificultades añadidas de un trayecto tan complicado provocaban que Hart terminara rechazando el proyecto del rodaje de este documental. "Les dije que me encantaría conocer el registro de los transboradores espaciales que lo lograron frente a los que no. ¿Cuál es el historial de éxito versus el que no? Y esa es la razón". Una decisión en la que habría pesado mucho su familia numerosa, y es que Hart tiene cuatro hijos.

"Ahora, si yo estuviera en el otro lado de la vida- si tuviera 60 o 65 años, y mis hijos tuvieran una cierta edad. Hubiera visto todas las flores florecer y hubiera vivido mi vida, es algo que tendría en cuenta. En este punto, cuando tienes niños pequeños, no puedo joderla con el espacio". De hecho, en el viaje realizado esta semana por Jeff Bezos tan solo uno de los integrantes era joven.

Un riesgo inasumible para Hart, quien se encuentra en el mejor momento de su carrera con su victoria en Netflix. Además, este aparecerá próximamente en el filme Borderlands y la miniserie True Story. Por ahora, el actor se queda en tierra.

