Edgar Wright tiene el guion de la secuela de 'Baby Driver': ¿qué necesita para rodarlo?

Con Última noche en el Soho despertando odios y pasiones entre la crítica antes de su estreno, Edgar Wright no se queda quieto. Durante una conversación con su colega Cary Fukunaga (Sin tiempo para morir) en la revista Interview, el director inglés ha reconocido que ya ha escrito el guion para la secuela de Baby Driver… pero que, si se decide a rodarlo, será con una condición.

"Si rodara esa secuela –y, de hecho, ya he escrito el guion– tendría que encontrarla una forma de hacer que fuese divertida para mí", señala Wright. "La idea de hacer una fotocopia no me interesa, sencillamente, porque, como sabes, películas así tardan como mínimo dos años en hacerse y en nuestros casos, debido a la pandemia, tardan aún más", prosigue, dirigiéndose a Fukunaga.

Asimismo, Wright alude a las malas experiencias que él y Fukunaga han sufrido al tratar con los estudios: "Mi norma es que tienes que querer hacer las cosas de verdad. Los dos hemos estado en situaciones en las que nos hemos ido de franquicias de estudio porque no sentíamos eso", señala, aludiendo tanto a su abandono de Ant-Man (Marvel) como a la marcha de Fukunaga de It. En ambos casos, la razón para la fuga fueron las "diferencias creativas" de rigor.

Por otra parte, como señala Indiewire, a esta posible Baby Driver 2 podría calársele el motor debido a las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre su protagonista, Ansel Elgort. A veces, la diversión es el menor de los problemas.