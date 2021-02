Edgar Wright dirigirá una nueva adaptación de ‘El fugitivo’ de Stephen King

En 2017 Edgar Wright, prolífico tuitero, aseguró en esta red social que si algún día dirigía un remake sería sin duda el de Perseguido, película dirigida por Paul Michael Glaser y protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1987. Este film, recibido en su día con críticas tibias, se basaba en la novela El fugitivo de Stephen King del 82 (que este publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman), y con el tiempo fue consolidando un culto considerable según algunas de sus previsiones para el siglo XXI resultaban ser acertadas. Ahora, inmersos en el 2021 más distópico posible, Wright ha confirmado que va a dirigir la película, auspiciada por Paramount Pictures.

Según recoge Deadline, el autor de la Trilogía del Cornetto desarrollará una nueva versión de El fugitivo que promete guardar fidelidad a la novela, escrita por King en aquella fase de su carrera donde escribía tanto que le aconsejaron usar seudónimo para no saturar el mercado (de esta época datan también clásicos como La larga marcha o Rabia). Wright ha recurrido a Michael Bacall, con quien ya trabajó en Scott Pilgrim contra el mundo, para firmar el guion, y como productor principal tenemos a Simon Kinberg, responsable de buena parte de la saga de X-Men. El fugitivo se ambienta en 2025, en torno a un reality show cuyos concursantes deben escapar de varios asesinos a lo largo del mundo.

Wright estrenó recientemente en el Festival de Sundance su documental musical The Sparks Brothers, examinando la carrera del exitoso dúo de pop The Sparks. Aún tiene pendiente que llegue a los cines su última película, Last Night in Soho, que luego de varios aplazamientos a causa de la pandemia tiene fecha fijada ahora mismo para el próximo 22 de octubre. El film promete ofrecer el acercamiento definitivo de Wright al terror, contando en su reparto con Anya Taylor-Joy, la fallecidaDiana Rigg, Matt Smith o Terence Stamp. No está claro si su decisión de ponerse ahora con El fugitivo implica que le ha dado la espalda a la secuela de Baby Driver, o si ha decidido ponerse con el proyecto algo después.