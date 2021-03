Eddie Murphy ya tiene ideas para 'El príncipe de Zamunda 3'

¿Has disfrutado de tu reencuentro con Akeem Joffer y el resto de su delirante corte en El rey de Zamunda? Pues Eddie Murphy tiene ya una idea para interpretar al potentado africano en una tercera ocasión. Solo que, para verlo, tendremos que esperar una década y media de nada.

En una entrevista para el canal de YouTube Live Kelly and Ryan (vía ScreenRant), el actor ha señalado que le quedan aún unos años para estar en condiciones de retomar el papel. "Tengo una idea para una tercera parte de El príncipe de Zamunda, pero tiene lugar dentro de 16 años. Tendré que tener 75 años para interpretarla, y no me refiero a maquillarme como si tuviera 75, sino tener 75 de verdad", explica.

Dado que uno de los grandes atractivos de la saga zamundana ha sido ver las transformaciones de Murphy y de Arsenio Hall, cabe preguntarse qué le rondará por la cabeza a Eddie. Y también si su compinche habitual estará dispuesto a esperar tanto.

Recordemos que El rey de Zamunda se ha estrenado en Amazon Prime Video, con Murphy y Hall respaldados por nuevas incorporaciones como Leslie Jones, Tracy Morgan y Shari Headley.