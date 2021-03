Eddie Murphy: "Dejé de actuar para no hacer películas de mierda"

Hasta el fan más encarnizado de Eddie Murphyreconocerá que la trayectoria del actor y director es prolífica... e irregular. Muy irregular. De hecho, presentando El rey de Zamunda, Murphy ha reconocido que dejó de lado la interpretación tras haber empalmado una racha de "películas de mierda".

Había dejado de hacer películas en 2011 [año en el que estrenó Un golpe de altura]. Era como 'dejad que me tome un descanso', porque estaba haciendo estas películas de mierda", explica Murphy (vía The Playlist). Según detalla, la gota que colmó el vaso fue ver cómo su estantería se llenaba de anti-premios Razzie. "Creo que esos hijoputas me dieron el Razzie al peor actor de la historia o una mierda así. Era como 'mejor tomarse un descanso".

Años como 2008, cuando Eddie Murphy compaginó su primera nominación al Oscar (por Dreamgirls) y tres 'frambuesas' por la nefasta Norbit, no le hacen bien a la moral de ningún actor. De modo que ese año sabático planeado por Murphy se fue alargando, alargando, alargando…

"Solo iba a tomarme un año de descanso y de repente pasan seis, y estoy sentado en el sofá y pensando: 'Podría levantarme, pero las últimas cosas que me vio hacer el público fueron cagarrutas". Así que decidí: 'Voy a levantarme del sofá y hacer cosas que les recuerden que soy gracioso".

Ahora que Eddie Murphy está de vuelta con la secuela de El príncipe de Zamunda, puede ser buena idea recordar que en los comienzos de su carrera fue un aclamadísimo cómico de stand-up, además de una de las estrellas del Saturday Night Live. De hecho, uno de sus planes para cuando acabe la pandemia es retomar su carrera en los escenarios. ¿Y Superdetective en Hollywood 4? Pues esa ni la menciona…