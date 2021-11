Dwayne Johnson se mete con Vin Diesel en 'Alerta roja', y ahora sus fans quieren más chistes

Todo empezó con tiranteces durante el rodaje de la saga Fast & Furious, siguió con unos cuantos insultos en Instagram, y ahora va camino de convertirse en un feud de estrellas a la altura del de Joan Crawford y Bette Davis. Solo que Dwayne Johnson y Vin Diesel están más cachas y más calvos que las protagonistas de ¿Qué fue de Baby Jane?.

Esta hostilidad no tiene visos de terminarse ahora, tras el estreno de Alerta roja. Resulta que, en la película de Netflix que protagoniza junto a Gal Gadot y Ryan Reynolds, 'The Rock' se permite lanzar un chiste a costa de su excompañero Diesel. Un chiste que, según explica en una entrevista con Sirius XM (vía IndieWire), ha caído tan bien entre el público que ahora no paran de llegarle propuestas para hacer bromas con el mismo blanco.

"Los chistes [sobre Vin Diesel] no se acaban nunca", dice Johnson, añadiendo que se siente muy satisfecho con el buen resultado de esas bromas entre el público. "Pero la gente se piensa que estos chistes me los invento yo cuando realmente no es así".

"Te sorprendería saber cuánta gente llega y me dice 'tengo un chiste genial'. Y yo, 'vale", prosigue Johnson. Y continúa: "Tengo otro chiste genial sobre Vin Diesel'. [Y respondo] 'seguro que sí'. Siempre tienen gracia".

Curiosamente, Dwayne Johnson también ha declarado arrepentirse del post en el que tildaba a Diesel de 'gallina' y 'mariquita', si bien deja constancia de que algunos miembros del equipo de Fast & Furious le felicitaron por sus invectivas. Asimismo, el actor también dejó caer una colleja contra su rival en Peleando en familia, la película sobre el mundo de la lucha libre que protagonizó junto a Florence Pugh y Vince Vaughn.