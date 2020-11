Dwayne Johnson produce el reboot de 'El Rey Escorpión' para Universal

¿Recuerdas 2001? Éramos jóvenes, éramos ingenuos y pensábamos que ese tal 'The Rock', un luchador de catch que debutaba como actor de cine en El regreso de la momia junto a Rachel Weisz y Brendan Fraser, no pasaría de simpática anécdota con bíceps como melones. Pero el tiempo pasó, el luchador de marras protagonizó su propio spin-off de la saga (El rey escorpión, 2002) que resultó un inesperado éxito… y, a estas alturas, todos sabemos que su nombre es Dwayne Johnson y que su carrera no es ninguna broma.

Aunque, durante estas dos décadas, Johnson no se ha privado de cachondearse de El rey escorpión (incluso comentándola jocosamente en YouTube), se siente orgulloso de aquel filme. Tanto, que acaba de fichar por Universal para producir un reboot, con Jonathan Herman (Straight Outta Compton) como guionista. Esta nueva versión no seguirá los pasos del original, tratándose de "una historia contemporánea ambientada en una época más reciente".

Según Entertainment Weekly, Dwayne Johnson no repetirá como el personaje protagonista, un guerrero conaniano que vaga por el Egipto predinástico hasta convertirse en el primer faraón de la historia. Aun así, es posible que figure en el reparto de la misma, en un papel todavía por determinar.

Por lo demás, Johnson declara su entusiasmo ante este proyecto: "El rey escorpión fue el primer papel de mi carrera en pantalla grande y me siento honrado y excitado de reimaginar y entregar esta mitología tan guay a una nueva generación", declara 'The Rock'. Y espera que el papel suponga una oportunidad para "otros actores que se esfuerzan hoy en día". ¿Supondrá este reboot un salto al estrellato para otro joven carismático y cachas?