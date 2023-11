Así es el duro entrenamiento de Hugh Jackman para volver a ser Lobezno en 'Deadpool 3'

La tormenta ha amainado en Hollywood. Con las huelgas de guionistas y actores ya en el pasado, la industria se reactiva poco a poco con el objetivo de retomar todos los proyectos pendientes y recuperar una cierta normalidad. Uno de los títulos que habían permanecido congelados era Deadpool 3, la esperada continuación de las aventuras del superhéroe descarado que encarna Ryan Reynolds.

Esta nueva entrega se integrará en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), pero mantendrá su enfoque para adultos. Además, contará con la presencia de Hugh Jackman, que vuelve a interpretar a Lobezno desde Logan (2017). Volveremos a ver al icónico mutante con garras, aunque esta vez al puro estilo de los cómics, es decir, con su traje amarillo y azul.

Estamos acostumbrados a ver al actor australiano darle vida al superhéroe normalmente sin camiseta, haciendo gala de su musculatura. Aunque ahora vaya a enfundarse en unas mallas llamativas como la mayoría de sus compañeros de oficio, esto no quiere decir que no deba mantener la forma. Él lo sabe y ya se prepara para ello.

Hugh Jackman compartió en su cuenta de Instagram un vídeo de su entrenamiento para volver a ser Lobezno. El intérprete aparecía en su gimnasio levantando pesas. No sabemos cuántos kilos exactamente, pero es evidente que no son pocos. A la publicación le acompañaba la canción Thunderstruck de AC/DC, una buena elección entrar en calor y ejercitar los músculos.

El rodaje de Deadpool 3 había comenzado varios meses atrás, motivo por el que pudimos ver algunas imágenes del australiano junto a Ryan Reynolds, ambos con sus trajes de superhéroes. Sin embargo, la huelga lo paralizó todo. Ahora que Hollywood vuelve a estar en pleno rendimiento, Hugh Jackman ha demostrado que no hay tiempo que perder.

La nueva realidad en el MCU

El anuncio de que Hugh Jackman participaría en Deadpool 3 confundió a muchos fans en todo el mundo. Lobezno murió en Logan, la película de 2017 dirigida por James Mangold. ¿Cómo es posible que aparezca ahora en un nuevo largometraje? El propio actor se encargó de explicarlo junto a Ryan Reynolds, aunque lo hicieron a su manera.

"Logan tiene lugar en 2029. Es una cosa totalmente al margen. Logan murió en Logan, no vamos a tocar nada de eso", explicaba Reynolds en el vídeo. Acto seguido, cuando ambos comienzan a explicar el argumento de la próxima cinta, empieza a sonar Wake me up before you go de Wham!, mientras los actores gesticulan e interpretan duelos aparentemente épicos.

En definitiva, no explicaron nada pero dieron un toque de comedia a todo el asunto. Aun así, este regreso de Lobezno se puede explicar por su ingreso junto a Deadpool en el MCU y todo lo que eso conlleva. Aunque vimos a Logan morir, el personaje puede estar vivo en otra realidad, en concreto la principal en la que transcurre la narrativa principal planteada por Marvel Studios. Tendremos que esperar a ver la participación del mutante con garras y si esta será la única.

