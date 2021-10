Drew Barrymore desvela qué pasó entre Lucy Liu y Bill Murray en el rodaje de 'Los ángeles de Charlie': "Todos nos pusimos de su lado"

Han pasado más de veinte años desde el estreno de Los ángeles de Charlie, pero parece que su mayor misterio por fin ve la luz: qué pasó en su rodaje entre Lucy Liu y Bill Murray. Todo se remonta a su rodaje en 1999, en el que aseguran que la tensión entre ambos intérpretes hizo que saltaran las chispas, y tras declaraciones cruzadas entre una y otro, no se sabía quién decía la verdad y qué había ocurrido exactamente. Hasta ahora.

En un episodio de su propio show, Drew Barrymore ha corroborado la última versión de la historia, la de Lucy Liu, quien manifestó haber tenido un encontronazo con el actor de Cazafantasmas: "Me defendí y no me arrepiento. Porque no importa lo bajo que estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente ni de menospreciar a otras personas", explicaba la actriz sobre su reacción al comportamiento de Murray, que tachaba de "inexcusable e inaceptable". Un comportamiento que ha refrendado la propia Drew Barrymore: "Lo que realmente sucedió fue que Bill estaba... ya sabes, los comediantes pueden ser un poco oscuros a veces. Simplemente llegó de mal humor".

A pesar de intentar quitarle hierro al asunto, Barrymore no ha dudado tampoco en tomar bando en el conflicto y tiene claro con quién se posiciona: "Lo que hay que saber es lo mucho que Lucy se defendió, y eso fue lo mejor que salió de una situación desafortunada. Ella dijo literalmente: «No acepto ese tipo de comportamiento por tu parte», y todos la apoyamos y nos pusimos de su lado", contaba la actriz.

Parece claro que entre los ángeles de Charlie se respaldan la una a la otra y por ello Barrymore no ha tenido palabras más que de agradecimiento y elogio para sus compañeras de reparto, también para Cameron Diaz (quien lleva inactiva desde 2014): "A Lucy la respetaba en su momento y también ahora. Estoy orgullosa de que, como equipo y como empresa, no hayamos pasado de puntillas por el tema. Nos enfrentamos a ello en ese mismo momento", concluía Barrymore.

