Drew Barrymore carga contra los Razzie por la nominación de la protagonista de la nueva 'Ojos de fuego': "Eso es bullying"

Drew Barrymore arrancó en la industria de Hollywood siendo tan solo una niña. Entre sus primeros trabajos, además de esa E.T. El extraterrestre por la que la seguimos recordando, estaba un filme de terror, adaptación de una novela de Stephen King. Hablamos de Ojos de fuego, en la que Barrymore, de tan solo 9 años, provocaba incendios con la mente.

El año pasado, cuatro décadas después, llegaba a las salas el remake del filme, dirigido esta vez por Keith Thomas y con Ryan Kiera Armstrong en la piel de la poderosa protagonista. La semana pasada, el título se veía envuelto en la polémica después de que los premios Razzie, también conocidos como los antiOscar, nominaran como peor actriz a Armstrong, de tan solo 12 años.

La pequeña había sido incluida en la categoría junto a actrices ya consagradas como Bryce Dallas Howard por Jurassic Park: Dominion, Diane Keaton por Con canas y a lo loco, Alicia silverstone por Sharkwater o Kaya Scodelario por La hija del rey.

El hecho de nominar a una menor ha sido duramente criticado por parte de los usuarios en redes sociales, sobre todo desde Twitter. Tal ha sido el revuelo causado que, a los pocos días, los Razzie rectificaban: no solo anunciaban que retirarían a Armstrong de las nominaciones de este año, sino que también prohibían nominar a intérpretes menores de 18 años.

Poco después de haberse anunciado esta decisión, Drew Barrymore cargaba contra los Razzie. "No me gusta porque ella es joven y eso es bullying", aseguraba la actriz en CBS Mornings (vía EW): "Queremos ser cuidadosos con cómo hablamos sobre la gente porque eso anima a otros a sumarse a la causa. Me alegra que la gente no se haya sumado a la ola del 'Vamos a reírnos de ella' y, en su lugar, haya dicho: 'Esto no está bien".

Al ser preguntada sobre si ella había recidido a lo largo de su carrera nominaciones a los Razzie, la actriz bromeaba: "Debería. ¿Ha visto alguien Doppelganger?". Barrymore, que efectivamente ha optado al antipremio en cuatro ocasiones (Juntos y revueltos, Los ángeles de Charlie: Al límite, Duplex y Freddy el colgao), añadía que "tienes que saber reírte de ti, pero cuando se trata de niños, todo cambia. No me gusta... Por encima de los 18, es justo".

