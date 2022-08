'Drago': Dolph Lundgren habla sobre el spin-off de ‘Rocky’ que ha cabreado a Sylvester Stallone

¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? En 2018, Creed II: La leyenda de Rocky, segunda entrega del reinicio de la saga Rocky dirigida por Steven Caple Jr., volvió a subir a Michael B. Jordan al ring en la piel de Adonis Creed, con Sylvester Stallone en la piel de Rocky.

Los acompañaba un viejo conocido de la franquicia, Dolph Lundgren, una vez más interpretando a Ivan Drago. El personaje, que había acabado con la vida del padre de Adonis en un combate, es uno de los contrincantes más recordados y temibles del protagonista de Stallone, por lo que no era de extrañar que regresara a este universo.

Ahora, con Creed III en marcha sin la participación de 'Sly', se ha anunciado un nuevo proyecto dentro de la saga, Drago, un spin-off centrado bien en Ivan Drago o bien en su hijo Viktor Drago (Florian Munteanu), al que conocimos en Creed II.

Stallone no estaba al corriente de esta nueva expansión y ha cargado duramente contra el productor Irwin Winkler, detrás todas las películas de Rocky y Creed: “¡Una vez más, el patético productor de 94 años y sus egoístas e inútiles hijos están volviendo a exprimir hasta los huesos a otro maravilloso personaje! En serio, ¿cómo se ven las comadrejas en el espejo?”.

El creador sacaba la cara por su amigo Dolph Lundgren, asegurando que "no siento otra cosa que respeto" por él. Ahora ha sido Lundgren el que se ha referido a la polémica en redes sociales:

"Solo para dejar las cosas claras sobre el posible spin-off de Drago", ha arrancado: "No hay un guion aprobado, no hay acuerdos, no hay director y personalmente creía que mi amigo Sly Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor".

"Hubo una filtración por parte de la prensa la semana pasada que fue muy desafortunada. Estoy en contacto con el señor Balboa, así que los fans pueden estar tranquilos", ha afirmado el intérprete.

Todo apunta a que el bueno de Stallone ha abandonado su querida franquicia sin capacidad alguna de frenar el desarrollo de Rocky o sus posibles spin-offs. Sea como fuere, cuenta con el total apoyo de su amigo Dolph Lundgren.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.