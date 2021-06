'Dos': el Festival de Málaga se pone gore

Una mujer. Un hombre. Se despiertan juntos y la situación es embarazosa pero no porque se arrepientan de la noche anterior. Están cosidos. Atados por el abdomen. Desnudos en la cama y con la tripa hilvanada. Esa es la curiosa premisa de Dos, de Mar Targarona (El fotógrafo de Mauthausen), una sinopsis que llama la atención por si misma pero más aún en el Festival de Málaga, donde son más habituales las comedias ligeras que las cintas de terror.

Dos se estrena en Zonacine, la sección paralela del Festival dedicada al cine indie, más experimental o menos industrial. Quizás por ello, es fácil encontrar allí películas más interesantes que las de Sección Oficial.

Dos, de Mar Targarona Filmax

Aún así, veo Dos con cierta prevención. Cuanto más arriesgada es una premisa, más difícil de resolver resulta. La historia de dos personajes cosidos el uno al otro resulta estimulante de primeras. Afortunadamente, el guion de Cuca Canals no se lleva la historia por el lado metafórico –la atadura de la pareja, la necesidad de espacio– si no por el thriller e incluso el género de terror, acercando a la película a filmes como Escape Room o incluso la saga Saw, películas a las que no suele ir asociado el cine español.

Pablo Derqui y Marina Gatell se reparten el pastel entre los dos con solvencia y Mar Targarona no se priva del primer plano o el plano detalle de los puntos de sutura, de la carne retorcida y sangrienta, del mejunje de pieles cronenbergiano. Quizás por ese código más extranjero que español, el final termina sacándote de la película. Demasiado rocambolesco, como azarosa es esa pistola dejada a la vista de los protagonistas. En el cine norteamericano nos lo hubiésemos comido. Aquí, no tanto. Mención especial para los créditos.

