Donnie Yen se une a ‘John Wick 4’, que está a punto de empezar a rodar

Baba Yaga ha vuelto a moverse. Mientras desde Starz pulen detalles previos a la producción de The Continental (la serie precuela donde veremos los años de juventud de Winston, personaje de Ian McShane, en la Nueva York de los 70), John Wick 4 está a punto de iniciar su rodaje. Repite Chad Stahelski a la dirección tras encargarse de todas las entregas anteriores y repite, cómo no, Keanu Reeves, y el plan es que el rodaje se desarrolle a caballo entre Alemania, Japón y Francia, que en las últimas semanas está despuntando como nuevo destino estrella para acoger producciones. John Wick 4 empezará a rodarse en París de un momento a otro, mientras su reparto sigue sumando rostros.

Lo último que supimos es que en esta secuela de John Wick: Capítulo 3 - Parabellum el personaje titular estaría acompañado por Rina Sawayama, cantante británico-japonesa que hará en John Wick 4 su debut al cine. Ahora Deadline se hace eco de una segunda incorporación, y una del calibre de Donnie Yen. Puede que hayas visto a este actor últimamente en producciones de Hollywood como Rogue One: Una historia de Star Wars o Mulan, pero lo cierto es que Yen está considerada la mayor estrella del cine de acción hongkonés, célebre sobre todo por sus apariciones en la saga Ip Man. Como experto en artes marciales, John Wick 4 encaja de lo lindo en su trayectoria.

El personaje que interpretará ha sido descrito como un viejo amigo de John Wick que “comparte su historia y algunos de sus enemigos”. Es fácil imaginar a partir de entonces a Reeves y Yen luchando codo con codo, en lo que sería el sueño húmedo de todo fan del género, y el propio Stahelski se ha pronunciado en esta línea. “Somos muy afortunados de tener a Donnie Yen en la franquicia”, declaraba. John Wick 4 está escrita por Shay Hatten y Michael Finch, y se estrenará el 27 de mayo de 2022.

Dado el éxito creciente de cada entrega de la saga, en Lionsgate no han dudado de anunciar casi al mismo tiempo que comenzaba la preproducción una quinta película de John Wick. John Wick 5 no se rodará de forma simultánea y aún no tiene fecha de estreno, así que ahora cabe preguntarse si los personajes de Sawayama y Yen sobrevivirán para acompañar al imprescindible Keanu Reeves en su próxima aventura.

