Dónde ver 'Dune' en cines: las salas de España en las que se proyecta la segunda parte de la saga

Aunque ya comience a parecer algo remoto en 2021, Denis Villeneuve hizo una de las campañas de promoción más excéntricas que se recuerdan: el director de Incendios o La llegada le pidió al público que fuera a ver Dune, no porque mereciese la pena, sino porque quería hacer la segunda parte. Mientras Chalamet, Zendaya o Bardem elogiaban las virtudes de la película, Villeneuve insistía en que Warner no iba a dejarle rodar una secuela si la primera no amasaba un centenar de millones en taquilla.

Incluso llegó a pedirle paciencia a los espectadores al decir que si Dune I había sido una “película contemplativa”, la segunda sería “épica y tendrá mucha acción”. Es decir, que “la buena” sería la segunda o, como la propia Zendaya promete al final de Dune, que esto era “sólo el principio”. La huelga de guionistas y actores pospuso el estreno de la esperada segunda parte hasta el 1 de marzo de 2024, cuando debió haber llegado a los cines el 20 de octubre del año pasado.

Timothée Chalamet y Zendaya en 'Dune: Parte 2'. Cinemanía

Para que los espectadores hagan memoria y recuerden dónde dejaron a Paul Atreides, Dune tendrá un reestreno limitado en salas este viernes 9 de febrero. Te decimos qué cines de España te permiten regresar a Arrakis, además de un exclusivo adelanto de la secuela.

Dónde ver 'Dune, parte 1' en Madrid

Cinesa Xanadú

Cinesa Equinoccio

Cinesa La Moraleja

Cinesa Las Rozas - Heron City

Cinesa Loranca

Cinesa LUXE Oasiz

Cinesa Manoteras

Cinesa Méndez Álvaro

Cinesa Nassica-Getafe

Cinesa Parquesur

Cinesa Príncipe Pío

Cinesa Proyecciones

Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen

Kinépolis Madrid Diversia

mk2 Palacio de Hielo

Ocine Quadernillos

Ocine Urban Caleido

Ocine Urban X-Madrid

Yelmo Cines Islazul

Dónde ver 'Dune, parte 1' en Barcelona

Cines FULL

Cinesa Diagonal

Cinesa Diagonal Mar

Cinesa Parc Vallès

Cinesa SOM Multiespai

Kinépolis Mataró Parc

Mooby Cinemas Arenas de Barcelona

Mooby Cinemas Balmes Mooby

Cinemas Bosque

Ocine Màgic

Timothée Chalamet en 'Dune: Parte Dos' Warner Bros.

Dónde ver 'Dune, parte 1' en Valencia

Cines Mn4

Cinesa Bonaire

Kinépolis Valencia

Ocine Aqua

Yelmo Cines Valencia

Dónde ver 'Dune, parte 1' en Islas Baleares

Cinesa Festival Park

Ocimax Palma Aficine

Ocine Premium Porto Pi

Dónde ver 'Dune, parte 1' en Zaragoza

Cines Aragonia

Cines Palafox Independencia

Cinesa Puerto Venecia

Fotograma de 'Dune' Cinemanía

Dónde ver 'Dune, parte 1' en Girona

Ocine Blanes

Ocine Girona

Ocine Platja d´Aro

Dónde ver 'Dune, parte 1' en A Coruña

Cinesa As Cancelas

Cinesa Marineda City

Dónde ver 'Dune, parte 1' en Murcia

Cinesa Nueva Condomina

Neocine Thader

Dónde ver 'Dune, parte 1' en Granada

Kinépolis Granada

Kinépolis Nevada

Timothée Chalamet en 'Dune' Warner Bros.

Otros cines que proyectarán 'Dune, parte 1'

Yelmo Cines Megapark (Vizcaya)

Garbera Cinesa LUXE (Guipúzcoa)

Yelmo Cines Berceo (La Rioja)

Ocine Premium Bahía Real (Cantabria)

Kinépolis Plazamar 2 (Alicante)

Ocine Premium 7 Palmas (Las Palmas)

Gran Vía Cines (Pontevedra)

Ocine Río Shopping – Valladolid (Valladolid)

Ocine Premium Los Fresnos (Asturias)

Ocine Premium Estepark (Castellón)

mk2 Cinesur Nervión Plaza (Sevilla)

mk2 Cinesur El Tablero (Córdoba)

Yelmo Cines Plaza Mayor (Málaga)

Ocine Gavarres (Tarragona)

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.