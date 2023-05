Dónde ver el documental sobre Tina Turner: la película sobre la vida de la reina del rock and roll

"Tina Turner, la reina del rock and roll, ha fallecido en paz hoy, a la edad de 83 años, después de una larga enfermedad, en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, en Suiza. Sin ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir". De esta manera anunciaba el comunicado oficial del representante de Tina Turner la muerte de una de las cantantes más legendarias que ha existido en el mundo de la música.

Nacida en 1939, su carrera musical comenzó durante los años 50 sin saber que, menos de 30 años más tarde, se convertiría en uno de los mayores iconos de la década de los 80. Con su pelo lacado, sus movimientos de baile (de quien decían que Mick Jagger se copiaba) y su potente e increíble voz, Tina Turner se ganó el cariño de un público que siempre le fue muy entregado.

Proud Mary, Private Dancer, What's Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero, The Best... Muchos de sus grandes hits nos los regaló mientras vivía la peor etapa de su vida junto a un hombre, Ike Turner, que la maltrató continuamente hasta su divorcio en 1978. Fue tras su liberación cuando Tina Turner más brilló hasta su retirada de los escenarios en 2009, a los 69 años.

Dónde ver 'Tina', el documental sobre Tina Turner

En 2021, su historia de éxito y superación quedó para siempre grabada en un documental que puede alquilarse en Apple TV+, Google Play y Prime Video y comprarse en estas mismas plataformas y en Rakuten TV. Dividida en 5 actos, la producción hace un repaso a la vida y carrera de esta leyenda de la música. Asimismo, Prime Video también cuenta en su catálogo con el título What's Love Got to Do with It, la película sobre la historia real de la cantante, a quien da vida Angela Bassett.

Portada icónica de la revista Rolling Stone en octubre de 1984, actriz de cameo en la industria cinematográfica (de Mad Max a El último gran héroe), la mujer más mayor en ser portada de Vogue a los 73 años, exitosas giras mundiales... Tina Turner deja un vacío en la industria musical y un gran legado para la posteridad. Descansa en paz, reina del rock and roll.

