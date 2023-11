Dónde ver gratis 'La casa Gucci', la película de Ridley Scott y Al Pacino inspirada en una historia real

“Desde que empezó Los asesinos de la luna, yo he hecho cuatro películas”. Así, en dos frases, lanzó Ridley Scott a la lona a su colega Martin Scorsese, quien, en mayo, confesó que quería contar más historias que las que, a sus 80 años, podía permitirse. “Soy viejo. Me estoy quedando sin tiempo”, se lamentó. A Scott, cuatro años mayor que Scorsese, el tictac del reloj no le quita el sueño: “Me despierto por las mañanas y me digo: ‘Genial, otro día más de estrés’”. Un estrés que la promoción de Napoleón (con viaje a España incluido) no ha aliviado.

Entre El irlandés (2019) y Los asesinos de la luna (2023), Scott ha estrenado El último duelo, La casa Gucci, Napoleón, un par de cortometrajes, la serie Raised by wolves y, en menos de un año, verá la luz la secuela de Gladiator. Nada mal para un ochentón que aprovecha sus tiempos libres enojando a los historiadores, a los seguidores del cine de superhéroes y al pueblo francés al completo.

2021 fue un año particularmente agitado para el cineasta británico, ya que, en cuestión de meses, las salas de todo el mundo recibieron dos Scotts consecutivos y muy diferentes entre sí: mientras El último duelo era un drama épico celebrado por crítica y público que fracasó en taquilla; La casa Gucci era un drama ambientado en los 90, no muy bien acogido por la prensa especializada, triturado por unas redes sociales que convirtieron el pseudoitaliano de Jared Leto en el meme cinematográfico de la temporada y, eso sí, objeto de una recaudación más que decente. Sin embargo, ahora es posible ver La casa Gucci en España sin pagar un céntimo.

¿Dónde puedo ver gratis ‘La casa Gucci’?

Existen dos opciones que, en realidad, son la misma: RTVE Play y Tivify. Aunque la segunda plataforma tiene una suscripción de pago, la versión gratuita te permitirá ver La casa Gucci porque Tivify ha tomado este título de un canal de televisión en abierto, TVE. Por la misma razón, RTVE Play tiene en su catálogo La casa Gucci, emitida el pasado 18 de noviembre en TVE. Hasta el 25 de noviembre, podrá verse tanto en RTVE Play como en Tivify.

‘La casa Gucci’: Sinopsis

Este largometraje de Ridley Scott narra una historia real: el asesinato de Maurizio Gucci, director ejecutivo de la exclusiva marca, por orden de su mujer, Patrizia Reggiani, también conocida como la viuda negra de Italia. El director británico acompaña a los Gucci a lo largo de treinta años de traiciones, luchas por el poder, lujo, decadencia, pelucas y acentos.

‘La casa Gucci’: Reparto

El elenco de esta película es uno de sus principales atractivos. Pese a que Lady Gaga (Patrizia Reggiani) tenía el Óscar nominee escrito en la frente desde el momento en el que se supo que ella (y no Penélope Cruz, otra de las favoritas para el papel) daría vida a la viuda negra italiana, al final, ni ella ni su marido en la ficción Adam Driver pasaron la criba para llegar hasta la estatuilla.

Junto a Driver y Lady Gaga, se encuentran Al Pacino (su primera colaboración con Ridley Scott), Jeremy Irons, Salma Hayek y un Jared Leto cuya hilarante actuación y caracterización transforman la película en un carrusel de adictivo y memorable mal gusto.

